Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Politique

Mieux protéger les victimes

Violence conjugale: l’étude du projet de loi «Gabie Renaud» est terminée

Violence conjugale: l’étude du projet de loi «Gabie Renaud» est terminée
Photo: La Presse Canadienne, 2026
durée

L’étude du projet de loi «Gabie Renaud», qui vise à mieux protéger les femmes de la violence conjugale, est terminée. Tout porte à croire qu’il sera adopté d’ici la fin de la semaine.

«Demain, après-demain, très bientôt», a indiqué le ministre de la Sécurité intérieure, Ian Lafrenière, lors d’une courte mêlée de presse à l’Assemblée nationale, mardi.

Il a salué la collaboration des partis d'opposition dans ce dossier. «On voulait tous la même chose et le résultat est très bon. Très heureux, très fier», a-t-il ajouté.

Le projet de loi vise à permettre à une femme, qui craint pour sa sécurité, d’obtenir des renseignements concernant les antécédents en matière de violence conjugale d’un partenaire intime.

La personne à risque devra remplir un formulaire – en ligne ou dans un poste de police – qui sera analysé par la Sûreté du Québec (SQ). Les policiers feront ensuite de la recherche d’informations et celles jugées pertinentes seront communiquées à la personne.

Or, il reste encore beaucoup de projets de loi à adopter et la session parlementaire à Québec se termine vendredi.

On peut notamment penser à la constitution québécoise, l'extension de la loi 101 à la formation professionnelle et à l’éducation aux adultes, l’assouplissement des critères pour hospitaliser de force une personne en crise ou encore l’interdiction de la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans.

Les élus veulent aussi faire adopter un projet de loi qui viendrait ajouter deux circonscriptions à la carte électorale. Or, le député indépendant Youri Chassin s’y oppose et fait de l’obstruction durant l’étude.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Action Laval dénonce la décision du maire dans le dossier Fatima Aboubakr

Publié à 10h00

Action Laval dénonce la décision du maire dans le dossier Fatima Aboubakr

La conseillère municipale de Saint-François pour Action Laval, Isabelle Piché et Achille Cifelli, chef d’Action Laval, dénoncent la décision du maire et de son équipe de refuser de débattre le jour même d’une motion déposée à la séance du conseil municipal du 2 juin. Cette motion visait à réaffirmer l’attachement des ...

LIRE LA SUITE
Changement climatique: 425 millions $ pour aider les propriétaires à s'adapter

Publié hier à 15h00

Changement climatique: 425 millions $ pour aider les propriétaires à s'adapter

Le gouvernement du Québec a annoncé un financement de 425 millions $ sur cinq ans pour aider les propriétaires à réaliser des travaux de rénovation pour s’adapter au changement climatique. La ministre de l’Environnement, Pascale Déry, était de passage dans un parc de Longueuil lundi après-midi pour annoncer le nouveau financement voué ...

LIRE LA SUITE
Une découverte de Polytechnique pourrait réduire la consommation d'énergie de l'IA

Publié hier à 14h00

Une découverte de Polytechnique pourrait réduire la consommation d'énergie de l'IA

Une équipe de Polytechnique Montréal a identifié un nouveau matériau organique qui pourrait augmenter de manière significative la performance des puces photoniques, sans pour autant nécessiter de modifications majeures aux infrastructures déjà en place. Cela pourrait un jour réduire la consommation d'électricité des centres de données et ...

LIRE LA SUITE