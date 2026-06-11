Québec relance le PEQ: entre 8000 et 12 000 candidats admissibles

Tel que promis par Christine Fréchette, le gouvernement caquiste relance le PEQ, le Programme de l'expérience québécoise, un programme d'immigration très populaire qui avait été fermé en novembre 2025 dans la controverse.

Entre 8000 et 12 000 personnes pourraient être admissibles et il n'y aura pas de plafonnement, selon le ministre de l'Immigration, François Bonnardel, ce qui est bien loin des estimations précédentes émanant de son ministère qui étaient autour de 125 000.

En conférence de presse mercredi au parlement, M. Bonnardel a déclaré que ces prévisions étaient à un très haut niveau, mais que maintenant, le gouvernement est plus précis sur la période d'admissibilité.

La première période de dépôt de candidatures sera destinée aux personnes qui répondaient aux conditions d'admissibilité au 19 novembre 2025, lorsque le programme a été fermé.

La période de dépôt des candidatures s'ouvrira le 2 juillet et s'étendra jusqu'au 31 octobre.

Une deuxième période de dépôt de candidatures suivra, mais avec des critères différents qui restent à déterminer.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne