Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Politique

Programme de l'expérience québécoise

Québec relance le PEQ: entre 8000 et 12 000 candidats admissibles

Québec relance le PEQ: entre 8000 et 12 000 candidats admissibles
Photo: La Presse Canadienne, 2026
durée

Tel que promis par Christine Fréchette, le gouvernement caquiste relance le PEQ, le Programme de l'expérience québécoise, un programme d'immigration très populaire qui avait été fermé en novembre 2025 dans la controverse.

Entre 8000 et 12 000 personnes pourraient être admissibles et il n'y aura pas de plafonnement, selon le ministre de l'Immigration, François Bonnardel, ce qui est bien loin des estimations précédentes émanant de son ministère qui étaient autour de 125 000.

En conférence de presse mercredi au parlement, M. Bonnardel a déclaré que ces prévisions étaient à un très haut niveau, mais que maintenant, le gouvernement est plus précis sur la période d'admissibilité.

La première période de dépôt de candidatures sera destinée aux personnes qui répondaient aux conditions d'admissibilité au 19 novembre 2025, lorsque le programme a été fermé.

La période de dépôt des candidatures s'ouvrira le 2 juillet et s'étendra jusqu'au 31 octobre.

Une deuxième période de dépôt de candidatures suivra, mais avec des critères différents qui restent à déterminer.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Alerte: Trump «n'envisage pas de renouveler» l'Accord Canada-États-Unis-Mexique

Publié hier à 14h30

Alerte: Trump «n'envisage pas de renouveler» l'Accord Canada-États-Unis-Mexique

Le président américain Donald Trump réaffirme que l'économie américaine n'a besoin de rien du Canada et qu'il «n'envisage pas de renouveler» l'accord de libre-échange continental. Des journalistes ont demandé mercredi à M. Trump ce qu’il attendait d’Ottawa dans le cadre de la révision de l’accord de libre-échange entre le Canada, ...

LIRE LA SUITE
Une conférence citoyenne sur l’immigration et l’intégration à Laval

Publié hier à 14h00

Une conférence citoyenne sur l’immigration et l’intégration à Laval

Le Parti Québécois de Laval a tenu, le dimanche 7 juin 2026, une conférence citoyenne sur le thème « Venez échanger sur l’immigration et l’intégration ». L’événement, organisé sous la présidence régionale de M. Norman Dansereau, a rassemblé près de 65 personnes venues échanger dans un climat respectueux, ouvert et constructif ...

LIRE LA SUITE
Action Laval dénonce la décision du maire dans le dossier Fatima Aboubakr

Publié hier à 10h00

Action Laval dénonce la décision du maire dans le dossier Fatima Aboubakr

La conseillère municipale de Saint-François pour Action Laval, Isabelle Piché et Achille Cifelli, chef d’Action Laval, dénoncent la décision du maire et de son équipe de refuser de débattre le jour même d’une motion déposée à la séance du conseil municipal du 2 juin. Cette motion visait à réaffirmer l’attachement des ...

LIRE LA SUITE