Québec revoit à la baisse sa cible de ventes de véhicules électriques pour 2035

Le gouvernement du Québec assouplit ses objectifs concernant les ventes de véhicules électriques: il souhaite désormais atteindre une cible de 80 % en 2035, plutôt que 100 % tel que prévu.

L'automne dernier, le gouvernement caquiste avait déjà reculé sur sa volonté d'interdire la vente de véhicules à essence à partir de 2035.

Bernard Drainville, qui était alors ministre de l'Environnement, avait évoqué une cible de 90 % de ventes de véhicules zéro émission en 2035, mais cet objectif n'avait pas été formellement adopté.

Dans sa nouvelle norme, dévoilée jeudi, Québec a fixé la cible à 80 % pour 2035, disant vouloir donner un «répit à l'industrie automobile, qui doit composer avec d'importants défis».

Le gouvernement a notamment évoqué les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, les difficultés d'accès aux matériaux stratégiques et les enjeux commerciaux internationaux.

Selon l'actuelle ministre de l'Environnement, Pascale Déry, «lorsque le prix de l'essence atteint un tel niveau, ce sont les familles, les travailleurs et les entreprises du Québec qui en subissent directement les conséquences».

«On adopte donc une approche équilibrée, qui maintient la norme tout en l'assouplissant de façon pragmatique en tenant compte de la réalité du terrain et de nos régions», a-t-elle fait valoir dans un communiqué.

Les cibles intermédiaires ont aussi été modifiées: pour 2026, l'objectif est d'atteindre 26,0 % de ventes de véhicules zéro émission, au lieu de 32,5 %. Pour 2030, Québec vise 51,0 %, plutôt que 85,0 %.

La Presse Canadienne