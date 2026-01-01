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Bilan 2025: pour le non-respect de la priorité piétonne

Piétons Québec réclame des sanctions accrues

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22 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

Le mardi 16 juin, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a dévoilé le bilan routier de l'année 2025. On y apprend que « Le nombre de piétons tués est de 75 en 2025, ce qui représente une diminution de 2 décès par rapport à 2024. Il s’agit cependant d’une hausse de 13,6 % comparativement à la moyenne de 66 décès pour cette catégorie, de 2020 à 2024.

Pour l'organisme Piétons Québec, le constat est simple: malgré les efforts déployés, nous semblons incapables de revenir à un bilan similaire à il y a 10 ans. Rappelons que les quatre dernières années ont été tragiques pour les piétons avec un nombre de décès bien au-dessus de la moyenne prépandémique.

Face à ce constat, Piétons Québec appelle les autorités publiques à accélérer la mise en place d’un système sûr. À court terme, d’ici la fin de son mandat, le gouvernement du Québec peut poser un geste simple pour sauver des vies : adopter le règlement visant l’ajout de points d’inaptitude pour le non-respect de la priorité piétonne aux passages piétonniers.

« Le gouvernement s’était engagé en 2023 à ajouter des points d’inaptitude pour le non-respect de la priorité piétonne. Le gouvernement a encore le temps de remplir ses promesses, » affirme Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec. « Aujourd’hui, ce qu’on demande est simple : que la première ministre adopte et signe les documents nécessaires pour rendre possible l’application du Plan d’action en sécurité routière. »

Au Québec, la mauvaise habitude de ne pas respecter la priorité piétonne est un facteur contributif majeur de plusieurs collisions en plus de générer un fort sentiment d’insécurité chez les piétons.

En effet, un récent rapport de la SAAQ souligne que dans une collision mortelle sur cinq impliquant une personne à pied, la personne au volant n’a pas cédé le passage alors qu’elle était légalement tenue de le faire. Le régime de points d’inaptitude est important puisqu’il permet d’ajuster la contribution d’assurance en fonction du risque que posent les conducteurs dangereux.

« La sanction doit être proportionnelle au risque généré par chaque comportement. L'ajout de points d'inaptitudes est important pour lancer un message clair à la population: le non-respect de la priorité au passage pour personnes est dangereux et inacceptable dans notre société, » ajoute Sandrine Cabana-Degani. « En Ontario, où il est reconnu que les personnes derrière le volant s’arrêtent lorsqu’il y a une personne voulant traverser, ne pas s'arrêter à un passage pour piétons peut conduire à la perte de 4 points d’inaptitude; au Québec il n’y en a pas. Alors que nous devrions être chef de file en sécurité routière, nous sommes en retard par rapport aux autres provinces, il faut que ça change, » conclut Mme Cabana-Degani.

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