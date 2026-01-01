L’heure est aux réformes courageuses, selon le maire de Laval

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, sort encouragé par les discussions tenues lors des États généraux sur le coût et le financement des infrastructures municipales. Il salue notamment la volonté du gouvernement du Québec d’abandonner la norme sur l’azote total dans les infrastructures de traitement des eaux.

Cette mesure pourrait permettre à Laval d’éviter des investissements supplémentaires évalués à près de 250 M$, sans compromettre son leadership environnemental. Il appelle maintenant les leaders des partis politiques bientôt en élection à poursuivre le travail afin de réduire durablement le coût des infrastructures municipales.

« Les infrastructures municipales coûtent de plus en plus cher et les contribuables sont en droit de s’attendre à ce que chaque dollar soit utilisé de la façon la plus efficace possible. Aujourd’hui, nous avons mis sur la table des solutions concrètes pour réduire les coûts, simplifier les processus et mutualiser davantage. Maintenant, il faut avoir le courage d’aller jusqu’au bout de la démarche et j’invite tous les chefs des partis politiques à s’engager à poser les gestes nécessaires pour rendre nos infrastructures plus abordables pour les citoyens », précisait-il à la suite de l'évènement.

Dans son mémoire, la ville de Laval a fait des propositions concrètes, plaidant pour une révision des normes qui contribuent à faire exploser les coûts de construction, une simplification des programmes de subvention gouvernementaux et une accélération des processus d’autorisation. La Ville a également réitéré l’importance de poursuivre les efforts de mutualisation entre les municipalités et avec le gouvernement du Québec afin de réduire les coûts et d’optimiser l’utilisation des fonds publics.



À l’approche de la prochaine campagne électorale québécoise, le maire invite maintenant l’ensemble des chefs de partis à poursuivre le travail amorcé aujourd’hui. Selon lui, la maîtrise des coûts des infrastructures exigera des décisions parfois difficiles, mais nécessaires, afin de préserver la capacité des municipalités à investir dans les services et les équipements dont les citoyens ont besoin.

Le mémoire de la ville de Laval se trouve à l’adresse suivante : Mémoires | Ville de Laval