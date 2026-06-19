Le ministre Mathieu Lacombe va annoncer qu'il quitte la vie politique

Les départs s’accumulent à la Coalition avenir Québec (CAQ) alors que les élections approchent à grands pas. Après le ministre Jean Boulet, c’est au tour de son collègue à la Culture, Mathieu Lacombe, de quitter la politique à la fin de son mandat.

L’information d’abord rapportée par Radio-Canada a été confirmée par La Presse Canadienne.

Le principal intéressé doit en faire l’annonce jeudi.

Ancien journaliste, Mathieu Lacombe est député de la circonscription de Papineau, en Outaouais, depuis 2018. Il a été ministre de la Famille pendant le premier mandat de la CAQ. Il est passé à la Culture en 2022.

Une trentaine de députés caquistes ont annoncé qu’ils ne se représenteraient pas aux prochaines élections, qui auront lieu en octobre.

La première ministre, Christine Fréchette, n’a toujours pas annoncé de candidature en vue du scrutin. Elle a assuré qu’elle allait remédier à la situation samedi.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne