Québec injecte 11 M$ pour bonifier l'accès aux activités chez les gens peu actifs

Dans le contexte où près de la moitié de la population québécoise n'est pas suffisamment active, surtout chez les aînés, Québec investit 11 millions $ sur deux ans pour rendre l'activité physique plus accessible.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa, en a fait l'annonce mardi. L'enveloppe servira à bonifier l'offre actuelle de la programmation et faire davantage de promotion, mais aussi à ajouter des services dans des endroits que fréquentent les personnes peu ou pas actives, comme des résidences privées pour aînés, des milieux autochtones et des maisons de jeunes.

Québec lance un appel à projets à partir du 15 juillet pour les organismes communautaires. Ces derniers pourraient recevoir jusqu'à 100 000 $ pour réaliser leur idée. Les organismes admissibles au programme sont les centres communautaires de loisir soutenus par le Programme d’aide financière aux centres communautaires de loisir ainsi que les instances régionales responsables du loisir pour personnes handicapées.

Rappelons que l'inactivité est un facteur de risque important pour le développement de maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l’obésité, certains types de cancer, la dépression et l’ostéoporose.

Dans un communiqué, le cabinet de la ministre Bourassa reconnaît que les coûts, le transport, l'offre adaptée aux différents âges ainsi que le contexte social et culturel peuvent freiner l'adoption d'un mode de vie actif.

Par ailleurs, la Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ) mettra en place des agents de proximité pour favoriser la découverte de loisirs actifs chez les personnes de 50 ans et plus. L'initiative de la FADOQ permettra aussi l'achat de matériel et l'animation de l'activité, toujours dans le but d'initier sa clientèle à différentes activités physiques.

Les données de 2020-2021 de l'Institut de la statistique du Québec montrent que près de 40 % des personnes de 65 ans et plus sont sédentaires. «Avec la mise en place d’un agent de proximité dans chaque région du Québec, qui ira directement à la rencontre des personnes de 50 ans et plus, nous pourrons élargir notre portée, agir davantage en prévention et éveiller l’intérêt pour des loisirs actifs adaptés», a déclaré par voie de communiqué Yves Bouchard, président de la FADOQ.

Le financement annoncé mardi s’inscrit dans le Plan d’action gouvernemental 2026-2031 de la Stratégie nationale de prévention en santé du ministère de la Santé.

Il s'agit du deuxième appel de projets dans le cadre du Programme d’aide financière aux initiatives en milieu communautaire (PAFIMC).

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Katrine Desautels, La Presse Canadienne