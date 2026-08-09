Pierre Poilievre demande à Mark Carney de ne pas céder face aux États-Unis

Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, demande au premier ministre de ne pas céder aux exigences du président américain Donald Trump lors des négociations commerciales.

Dans une lettre adressée à Mark Carney, M. Poilievre a souligné qu’Ottawa a cédé à plusieurs exigences de M. Trump au cours de l’année écoulée, notamment en supprimant la taxe sur les services numériques et en levant les droits de douane de rétorsion imposés aux États-Unis.

Le chef de l'opposition estime que les Canadiens méritent un gouvernement qui fait preuve de fermeté, et que le Parti conservateur soutient les efforts de M. Carney visant à renforcer la position et le pouvoir de négociation du pays afin de conclure un accord sans droits de douane.

Une nouvelle série de droits de douane américains de 50 % sur toute une gamme de produits canadiens doit entrer en vigueur dans une dizaine de jours.

Les États-Unis ont cité le système de gestion de l’offre qui protège le secteur laitier canadien comme un principal source de friction commerciale, et M. Trump s’est plaint à plusieurs reprises du niveau d’accès des producteurs laitiers américains au marché canadien.

M. Carney a déclaré jeudi que son gouvernement restait fidèle au système de gestion de l’offre, alors que les Producteurs laitiers du Canada ont exhorté le gouvernement à ne pas faire de concessions concernant son secteur lors des négociations commerciales.

L'association laitière a également fait valoir que le Canada avait déjà fait plusieurs concessions, qui n'ont chaque fois donné lieu qu'à de nouvelles exigences.

La Presse Canadienne