Claude Larochelle se retire de la scène politique municipale

Après une période de réflexion estivale, le chef et membre fondateur de Parti Laval, Claude Larochelle, a annoncé sa décision de se retirer de la scène politique municipale lavalloise après plus de dix années d’engagement.

Élu conseiller municipal de Fabreville en 2017, puis réélu en 2021, M. Larochelle a notamment agi comme leader de l’opposition avant d’être candidat à la mairie lors des élections de 2025. Le conseil d’administration du parti se réunira prochainement afin de désigner la personne qui assurera la direction par intérim.

Un nouveau chapitre

Après avoir contribué à la fondation du parti en 2016, à l’invitation de l’ex-chef Michel Trottier, Claude Larochelle a été élu conseiller municipal du district de Fabreville en 2017, puis réélu en 2021. Il a également agi comme leader de l’opposition au conseil municipal. Aux élections de novembre 2025, il a relevé le défi de se porter candidat à la mairie, terminant au deuxième rang.

« J’ai adoré ces huit belles années à représenter la population de Fabreville. Mon rôle de chef de l’opposition au conseil municipal m’a permis de défendre les intérêts des Lavalloises et des Lavallois dans tous les aspects de la vie municipale. Au fil du temps, l’équipe du Parti Laval a acquis une solide crédibilité ainsi qu’une réputation de compétence et d’intégrité au conseil municipal et auprès de la fonction publique lavalloise. Après tout ce chemin, il est temps pour moi de passer à un nouveau chapitre et de laisser la place à la relève. Le Parti Laval compte dans ses rangs de nombreux talents et des personnes de confiance. Je remercie toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus jusqu’ici et qui continueront de le faire », d’exprimer Claude Larochelle.

Le conseil d’administration du Parti Laval se réunira prochainement afin de désigner la personne qui assurera la direction par intérim du parti, jusqu’au choix du prochain chef ou de la prochaine cheffe en vue des élections municipales de 2029.