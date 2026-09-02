Une proposition d'Action Laval adopté pour assurer la sécurité des voies ferrées

David De Cotis, conseiller municipal du district Saint-Bruno pour Action Laval, en compagnie de son chef, Achille Cifelli, accueillent avec satisfaction l'adoption unanime par le conseil municipal, de la proposition d’Action Laval exigeant une inspection complète des infrastructures ferroviaires servant au transport de marchandises sur le territoire lavallois.

Le 11 août dernier, Action Laval demandait que la Ville de Laval interpelle officiellement Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) et Chemins de fer Québec-Gatineau (CFQG), afin qu'ils procèdent à une inspection rigoureuse de leurs voies, traverses et appareils de voie, et qu’un un rapport détaillé soit transmis au conseil municipal.

Cette proposition faisait suite au déraillement de 46 wagons à Repentigny le 5 juillet dernier, où d'importants problèmes avaient été découverts sur les rails. Le maire et son équipe avaient d'abord refusé d'en débattre le soir même, mais la proposition a finalement été adoptée à l'unanimité le 1er septembre, après quelques modifications demandées par l'administration du maire. Fait à noter : la veille, le 31 août, monsieur De Cotis avait reçu un courriel de CPKC l'informant qu'une inspection de son réseau à Laval aurait lieu ce jour-là.

« C'est une victoire pour la sécurité des Lavallois. Deux réseaux ferroviaires de transport de marchandise traversent notre ville à proximité de quartiers résidentiels, de parcs et de garderies. Il était impensable de ne pas agir après ce qui s'est passé à Repentigny », a déclaré David De Cotis, conseiller municipal du district Saint-Bruno pour Action Laval.

Le conseiller rappelle qu'un déraillement s'était déjà produit à Laval en 2017, et que les épisodes de chaleur extrême, un facteur identifié dans l'incident de Repentigny, devraient se multiplier dans les prochaines années, accentuant les risques pour les infrastructures ferroviaires.

« Je salue la coopération de l'administration du maire. C'est la preuve que lorsque l'opposition talonne le pouvoir avec rigueur, les bonnes décisions finissent par se prendre. Les familles lavalloises méritent cette vigilance », a ajouté Achille Cifelli, chef d'Action Laval.

Action Laval continuera de suivre ce dossier de près et s'assurera que les inspections demandées soient bel et bien réalisées, et que leurs résultats soient communiqués de façon transparente à la population.