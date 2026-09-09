Le Parti Québécois va investir 100M$ supplémentaires pour financer l'aide et la sécurité alimentaire

Le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre-Plamondon, a annoncé que sa formation politique va revenir sur la décision électoraliste annoncée par Christine Fréchette, le 25 mai dernier, de diminuer la TVQ sur certains produits en épicerie.

Elle investira plutôt ces 100 millions de dollars par année là où les besoins urgents se trouvent, c'est-à-dire dans des organismes d'aide et de sécurité alimentaire, pour aider notamment les jeunes dans les écoles, les familles et les aînés défavorisés.

« Pour donner l'impression de s'attaquer au coût de la vie, Christine Fréchette a détaxé les fruits coupés, les muffins individuels et des peanuts salées. 100 millions de dollars pour un gros total de 1 dollar d'économie par semaine pour les familles. On ne peut pas imaginer une mesurette aussi peu structurante. C'est en droite ligne avec François Legault. Un gouvernement du Parti Québécois aura des solutions beaucoup plus utiles et intelligentes pour les Québécois qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts », affirme Paul St-Pierre Plamondon.

Les banques alimentaires du Québec ont reçu, en 2025, 3,1 millions de demandes par mois, ce qui représente une hausse de 37% en trois ans. 35 % des personnes aidées sont des enfants, soit près de 50 000 de plus qu'en 2022. Du côté des écoles, un enfant sur deux, au Québec, affirme ressentir la faim dès son arrivée en classe à presque tous les jours. En 2019, un ménage sur 10 vivait de l'insécurité alimentaire. En 2023, le dernier chiffre disponible, on est à 1 sur 5. Chaque jour, 319 000 Québécois réduisent leur portion, sautent des repas ou ne mangent tout simplement pas, faute d'avoir les moyens.

« Je prends l'engagement que tous les enfants dans les écoles défavorisées mangeront désormais à leur faim. L'objectif: c'est que partout où ce sera possible, les élèves aient accès à un petit déjeuner, un dîner et une collation. Des organismes comme le Club des petits déjeuners, la Cantine pour tous ou tout autre organisme similaire, pourront élargir leurs services dans toutes les régions. Jusqu'à 100 000 élèves supplémentaires, dans plus de 200 écoles primaires et secondaires, pourront profiter de nouveaux services alimentaires. Avec notre mesure, 200 nouveaux services de gardes éducatifs à l'enfance pourront offrir des repas à nos tout-petits. C'est une bonne nouvelle pour la réussite éducative. C'est une bonne nouvelle pour la santé des enfants qui profiteront d'une alimentation saine», explique Mathieu Trottier-Kavanagh, candidat dans Mille-Îles.

L'investissement de 100 millions de dollars permettra aussi de financer le développement de l'éducation alimentaire dans les écoles du Québec. Le Parti Québécois vise à rejoindre un minimum de 70% des écoles publiques québécoises. Les jeunes apprendront à consommer et à faire des choix éclairés pour s'alimenter. Les aliments québécois et la lutte au gaspillage alimentaire seront aussi une priorité.

Finalement, un gouvernement du Parti Québécois aidera les banques alimentaires à répondre à la demande grandissante. Ils pourront acheter davantage de denrées et confectionner plus de paniers pour les gens dans le besoin. Pour les aînés, les organismes, comme les popotes roulantes, auront des nouveaux moyens pour livrer à domicile des repas nutritifs et à faible coût.