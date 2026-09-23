Engagements
Les chefs participent à leur dernier débat avant les élections du 5 octobre
Les chefs des cinq principaux partis prendront part mercredi soir à leur dernière joute avant les élections québécoises du 5 octobre.
Les cinq politiciens avaient déjà croisé le fer à TVA et à Noovo la semaine dernière, et ils auront une dernière occasion de débattre à Radio-Canada.
Le débat se tiendra de 20 h à 22 h et sera animé par Patrice Roy en direct de la Maison de Radio-Canada, à Montréal. Cinq thèmes seront abordés: l'avenir du Québec, l'insécurité économique, le mur budgétaire, le Québec fou de ses enfants et la santé.
L'émission sera présentée sur toutes les plateformes du diffuseur public.
«Je dois vous faire un aveu. C'est ma dixième campagne québécoise, onze campagnes fédérales et cette campagne-ci est la plus difficile à couvrir», a affirmé Patrice Roy dans une vidéo partagée sur Instagram, lundi.
«Elle est comme insaisissable: beaucoup de chefs, cinq chefs, beaucoup de propositions, a-t-il poursuivi. C'est comme si on n'arrivait pas à faire une synthèse, à dégager une vue d'ensemble de ce qu'ils veulent pour le Québec.»
Quelques heures avant ce dernier rendez-vous, les enjeux demeurent élevés pour les cinq partis, qui se livrent une chaude lutte dans les intentions de vote.
Le dernier coup de sonde de Léger publié mardi matin dans les médias de Québecor place le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon en première place à 29 % et le Parti libéral du Québec de Charles Milliard en deuxième avec 23 %.
La Coalition avenir Québec de Christine Fréchette obtient 20 % des intentions de vote et est suivie de près par le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime, qui se démarque avec 17 %. Québec solidaire ferme la marche avec 10 %.
La Presse Canadienne
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Jour 26: la question des alliances revient pour une deuxième journée
Les questions entourant de possibles alliances entre les partis advenant un gouvernement minoritaire ont continué de fuser à deux semaines de l'élection. Au 26e jour de la campagne électorale québécoise, les chefs de parti ont de nouveau été appelés à indiquer avec quelle formation ils seraient prêts à s'associer à l'Assemblée ...LIRE LA SUITE
Ces cinq éléments seront à suivre dès la rentrée parlementaire à Ottawa
Les députés rentrent à Ottawa pour la session d'automne de la Chambre des communes, qui débute lundi. La session s'annonce chargée avec la publication du budget fédéral, les débats sur les projets de loi et d'autres élections fédérales partielles qui se profilent. Voici cinq éléments à suivre : Le budget Le gouvernement du premier ...LIRE LA SUITE
C'est jour de rentrée parlementaire pour les députés de la Chambre des communes
Les députés de la Chambre des communes reprennent leurs travaux lundi après la pause estivale, avec l'économie et les partenariats commerciaux au cœur des débats, dans un contexte de guerre commerciale avec les États-Unis. Le premier ministre Mark Carney a fait savoir que son gouvernement présentera, au cours de cette session parlementaire, ...LIRE LA SUITE