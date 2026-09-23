Les chefs participent à leur dernier débat avant les élections du 5 octobre

Les chefs des cinq principaux partis prendront part mercredi soir à leur dernière joute avant les élections québécoises du 5 octobre.

Les cinq politiciens avaient déjà croisé le fer à TVA et à Noovo la semaine dernière, et ils auront une dernière occasion de débattre à Radio-Canada.

Le débat se tiendra de 20 h à 22 h et sera animé par Patrice Roy en direct de la Maison de Radio-Canada, à Montréal. Cinq thèmes seront abordés: l'avenir du Québec, l'insécurité économique, le mur budgétaire, le Québec fou de ses enfants et la santé.

L'émission sera présentée sur toutes les plateformes du diffuseur public.

«Je dois vous faire un aveu. C'est ma dixième campagne québécoise, onze campagnes fédérales et cette campagne-ci est la plus difficile à couvrir», a affirmé Patrice Roy dans une vidéo partagée sur Instagram, lundi.

«Elle est comme insaisissable: beaucoup de chefs, cinq chefs, beaucoup de propositions, a-t-il poursuivi. C'est comme si on n'arrivait pas à faire une synthèse, à dégager une vue d'ensemble de ce qu'ils veulent pour le Québec.»

Quelques heures avant ce dernier rendez-vous, les enjeux demeurent élevés pour les cinq partis, qui se livrent une chaude lutte dans les intentions de vote.

Le dernier coup de sonde de Léger publié mardi matin dans les médias de Québecor place le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon en première place à 29 % et le Parti libéral du Québec de Charles Milliard en deuxième avec 23 %.

La Coalition avenir Québec de Christine Fréchette obtient 20 % des intentions de vote et est suivie de près par le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime, qui se démarque avec 17 %. Québec solidaire ferme la marche avec 10 %.

La Presse Canadienne