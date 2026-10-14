Coalition avenir Québec
Dernier conseil des ministres: la CAQ laisse la maison en ordre, assure Lafrenière
Alors que la province est dans le rouge, le vice-premier ministre caquiste Ian Lafrenière assure que son parti laisse la maison en ordre.
La Coalition avenir Québec (CAQ) – qui comptait 90 députés en 2022 – n'a fait élire aucun député le 5 octobre dernier.
C'est le Parti québécois (PQ) qui formera le prochain gouvernement, fort de ses 59 députés, alors que le Parti libéral du Québec (PLQ) sera l'opposition officielle.
Mercredi, les caquistes ont tenu leur tout dernier conseil des ministres à l'Assemblée nationale, un moment émouvant pour plusieurs.
Selon M. Lafrenière, ils laissent la maison en ordre pour le prochain gouvernement.
«On laisse la maison dans un état qui est mieux qu'auparavant, a-t-il plaidé en mêlée de presse. Dans tous les dossiers, il y a des avancées. (...) Les gens vont les découvrir.»
Il a donné l'exemple des relations avec les Premières Nations et les Inuit. «Je suis très fier de ce qu'on a fait», a-t-il dit, refusant toutefois de se prononcer sur la santé des finances publiques.
M. Lafrenière a également laissé savoir qu'il réfléchissait à la chefferie de la CAQ. Un chef intérimaire sera choisi en fin de semaine.
«J'ai de l'intérêt à travailler au futur de ce parti-là, a-t-il déclaré. On a une bonne réflexion à faire. On va la commencer, on va se donner le temps.»
«Il y a plusieurs personnes qui ont mentionné avoir un intérêt. Le parti est bien vivant. On a notre place. C'est important pour l'avenir», a-t-il ajouté.
Caroline Plante, La Presse Canadienne
RECOMMANDÉS POUR VOUS
L'armée canadienne s'affaire à rattraper son retard dans le secteur des drones
Alors que la guerre menée à l'aide de drones fait rage en Ukraine, le programme de l'armée canadienne visant à acquérir rapidement des drones de base commence tout juste à prendre de l'ampleur. Et la pression s'intensifie pour que les Forces armées canadiennes accélèrent l'adoption des drones, puisque cette technologie bouleverse la nature ...LIRE LA SUITE
Poilievre se rend à Détroit pour plaider en faveur d'un «libre-échange sans tarifs»
Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, se rendra mardi à Détroit, où il compte plaider en faveur d'un commerce sans droits de douane, en mettant l'accent sur le secteur automobile. Après une conférence de presse à Windsor, en Ontario, M. Poilievre traversera la rivière pour se rendre à Détroit, où il rencontrera des ...LIRE LA SUITE
Carney annonce un éventuel programme de remises à l'achat de thermopompes
Le premier ministre Mark Carney annonce jeudi son intention de mettre en place un nouveau programme permettant à tous les ménages canadiens qui ont besoin de changer leur système de chauffage vieillissant d’accéder rapidement à des subventions pour migrer vers une thermopompe. Le programme, qu’Ottawa finalise dans le but qu’il soit lancé ...LIRE LA SUITE