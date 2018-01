Construction d’une école primaire et projet de réaménagement du parc de Cluny à Laval-des-Rapides

Lundi soir avait lieu la première rencontre d’une démarche d’information et de consultation pour le projet de construction d’une école primaire et le réaménagement du parc de Cluny dans le quartier Laval-des-Rapides. Près de 100 personnes étaient présentes à l’école Léon-Guilbault et ont pu à la fois s’informer, poser des questions et s’exprimer sur le projet dans un climat propice aux échanges.

Cette soirée avait pour objectifs d’informer les citoyens, de présenter les modalités d’implantation de la nouvelle école et du parc ainsi que de répondre aux questions de la population. Les écoles primaires de Laval-des-Rapides sont actuellement utilisées au maximum de leur capacité et le nombre d’élèves dans le quartier est en continuelle augmentation. Le besoin pour des espaces additionnels est donc criant et l’arrivée d’une nouvelle école permettra aux élèves de bénéficier d’installations modernes propices aux apprentissages et à la réussite.

Daniel Hébert, conseiller municipal du district de Marigot, s’est adressé aux citoyens en début de soirée en mentionnant que « cette décision est le résultat d’un important travail collaboratif entre la Ville de Laval et la Commission scolaire de Laval. C’est une bonne occasion de revitaliser le parc de Cluny et de mieux répondre aux besoins des familles du quartier. »

Louise Lortie, présidente de la Commission scolaire de Laval (CSDL), précise que cette construction répond non seulement à un besoin pour les familles, mais qu’il s’agit aussi d’un projet qui permettra de dynamiser le secteur : « Les écoles sont au cœur des quartiers lavallois et elles représentent des lieux de rassemblement au service des élèves, mais aussi de toute la population, que ce soit par la tenue de diverses activités sportives, récréatives, culturelles ou communautaires. C’est dans cet esprit que nous travaillons de concert avec la Ville, et ce, afin de mettre sur pied des solutions optimales pour la communauté. »



Les séances de consultation se poursuivent

Deux autres rencontres citoyennes auront lieu prochainement : la soirée du 29 janvier sera consacrée à des ateliers participatifs de coconception pour l’aménagement du parc-école et celle du 26 février permettra la rétroaction et la présentation de la proposition d’aménagement final élaboré avec les citoyens. Pour participer à ces rencontres, les citoyens sont invités à s’inscrire au www.repensonslaval.ca/cluny.

Selon le plan de la CSDL, l’école devrait ouvrir ses portes en septembre 2019. Quant au parc, il devrait pouvoir être utilisé au même moment par les résidents.