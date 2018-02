Insonorisation : faites place au silence!

Article commandité

Vous habitez dans un appartement ou un condo et vous en avez marre d’entendre les bruits dérangeants de vos voisins peu discrets ou encore des voitures qui circulent à vive allure à l’extérieur? C’est probablement parce que votre logement est mal insonorisé. Qu’il s’agisse d’insonorisation d’appartement ou de condo, il existe certains gestes que vous pouvez poser afin de jouir de plus de tranquillité. Voici quelques conseils.

Identifier la source des bruits

La première étape à suivre, en matière d’insonorisation de condo et d’appartement, est d’identifier la source des nuisances sonores. Celles-ci proviennent-elles de l’extérieur, de l’étage au-dessus ou encore de la chambre d’à côté? Ce n’est qu’après avoir déterminé la provenance des bruits que vous serez en mesure de trouver la solution vous permettant de mieux insonoriser votre construction.

Par exemple, si vous voyez un trou dans les cloisons ou une fuite au plafond, il est fort probable que le bruit se propage à partir de ces brèches. Pour réduire le bruit, il vous faudra colmater les fuites à l’aide de matériaux isolants, tels qu’un scellant acoustique, de la laine minérale ou encore de la laine de roche.

Insonorisation des plafonds

Si le bruit provient de l’étage au-dessus, c’est probablement vos plafonds qui sont mal insonorisés. Dans ce cas, vous pouvez ajouter des panneaux de gypse à votre structure pour diminuer l’intensité des bruits. Si les sons proviennent du plancher au-dessus, vous pouvez faire installer une moquette épaisse sur votre plancher ou encore des rideaux anti-bruit qui coupent les sons d’un étage à l’autre. Pour leur part, les cloisons sèches et les panneaux acoustiques sont idéaux pour insonoriser les pièces situées sur le même étage.

Vérification des portes et fenêtres

Si les bruits proviennent de l’extérieur de votre construction, c’est probablement vos portes et fenêtres qui sont peu étanches à l’eau et à l’air. Dans ce cas, il faudra soit procéder à un calfeutrage de vos fenêtres – vous pouvez colmater les craques et les fentes à l’aide de scellant acoustique – ou encore à un remplacement intégral de vos portes et fenêtres en optant pour des matériaux isolants tels que le bois. Il faut garder en tête que plus le vitrage des fenêtres est épais, meilleure sera la qualité de l’insonorisation. Un spécialiste en portes et fenêtres saura sans contredit vous conseiller le meilleur produit pour isoler vos pièces.

Bien choisir les matériaux de construction à la base

L’idéal, pour se garantir un espace de vie bien insonorisé, est toujours de choisir des matériaux de construction de qualité à la base. Si vous n’avez pas les moyens de louer ou d’acheter un condo ou un appartement bien isolé, informez-vous sur la performance acoustique de la qualité de l’insonorisation d’une construction avant de déménager. De cette manière, vous éviterez les mauvaises surprises.

Faire appel à des spécialistes

En cas de doute sur les matériaux à choisir pour mieux isoler vos pièces, faites appel à des spécialistes. Ceux-ci seront en mesure de vous conseiller le meilleur produit en fonction de vos besoins. Par l’entremise de matériaux étanches et de techniques d’insonorisation acoustique, ils peuvent vous aider à réduire considérablement le bruit ambiant et à retrouver la quiétude que vous cherchez.