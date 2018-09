Mauvaise circulation du sang : quels traitements naturels ?

L’insuffisance veineuse est caractérisée par un retour du sang vers le cœur de mauvaise qualité. Elle se manifeste le plus souvent par une sensation de jambes lourdes, des fourmillements, des douleurs, des varices et des crampes la nuit. Le tout est accentué avec la chaleur. Touchant principalement les femmes, comment soulager naturellement une mauvaise circulation du sang ?

Les vertus de l’eau froide

L’eau froide soulage la sensation de lourdeur et active la circulation du sang. Passez une douche d’eau froide sur vos jambes deux fois par jour suivi d’un massage, de préférence au menthol, en remontant du bas vers le haut pour faire remonter le sang.

Des postures adaptées

Évitez les stations debout prolongées et le piétinement. Autant que vous pouvez, surélevez vos jambes un peu en hauteur, sur une table basse, un pouf, une chaise pour favoriser le retour sanguin. Pour la nuit, choisissez un matelas pour lit électrique pour remonter vos jambes.

Et surtout, bougez ! La marche, la natation, l’aquagym, le vélo favorisent la circulation du sang.

Une garde-robe revue et corrigée

Bannissez les pantalons au profit de vêtements plus amples, taille y compris. Des chaussures plates sont plus adaptées que les talons. Au besoin, portez des bas de contention. Ils compressent les muscles et favorisent la circulation.

Les bienfaits de la phytothérapie

Certaines plantes activent la circulation du sang. Buvez des tisanes, chaudes ou froides, à base de ginko biloba, de vigne rouge, de myrtilles. L’hamamélis est le nec plus ultra, car elle est riche en flavonoïdes et en tanins. Ne négligez pas non plus les vertus de l’arnica.

Une alimentation équilibrée

L’excès de poids est facteur de mauvaise circulation tout comme la consommation de tabac. Un régime ou un sevrage tabagique ne peut que vous aider à vous sentir mieux.

Buvez beaucoup, entre 1,5 et 2 litres par jour pour fluidifier le sang. Évitez les acides gras saturés qui augmentent le taux de cholestérol et diminuent l’élasticité des vaisseaux sanguins. L’excès de sel est responsable de la rétention d’eau.

Privilégiez en revanche des aliments comme les épinards, le céleri, les bananes, les pommes de terre, le poisson, les agrumes, l’avocat, le chocolat noir et le soja. Dosez l’apport en fibres.

Avant de recourir à une médication, une bonne hygiène de vie devrait soulager durablement vos jambes. Dans le cas contraire, une consultation chez le médecin est recommandée.