Marketing en ligne: 5 stratégies efficaces

Article commandité

Internet est un outil de promotion très puissant, fournissant de nombreux canaux de communication pour rejoindre des clients potentiels. Par contre, il n'est pas toujours facile de savoir par où commencer!

Autrefois, les techniques de marketing étaient plutôt simples. On choisissait entre la radio, la télévision ou les journaux et on s'en tenait généralement à des publicités très classiques. De nos jours, il faut travailler fort pour ressortir du lot parce qu'on entre en compétition avec des millions de sites web et d'entreprises qui tentent eux aussi d'avoir de la visibilité.

Ce sont donc de nouveaux codes que l'on doit apprendre lorsqu'on se lance dans le marketing en ligne, avec des expressions telles que "référencement local", "SEO", "Google AdWords" ou "marketing de contenu" qui reviennent constamment.

Alors, quelles sont les stratégies de marketing qui fonctionnent le mieux sur internet? Par quoi on devrait commencer lorsqu'on part de la base?

Voici 5 stratégies de marketing en ligne qui ont fait leurs preuves

1) Le SEO

Étant donné l'importance que les moteurs de recherche tiennent dans nos vies, le Search Engine Optimization (SEO) est un must pour toute entreprise qui souhaite créer une présence sur internet. En bref, il s'agit d'optimiser toute notre présence sur internet (site web, réseaux sociaux, comptes d'entreprises) afin que celle-ci soit repérée et que notre entreprise soit mise de l'avant par les moteurs de recherche.

Pour le site internet, il s'agit notamment d'utiliser des mots-clés ciblés vers le type de requête de recherche que le public-cible de l'entreprise aura tendance à faire sur lesdits moteurs. L'utilisation d'images, la rapidité de téléchargement du site, la qualité du contenu et plusieurs autres facteurs jouent aussi des rôles dans l'optimisation SEO.

Lorsqu'on décide de lancer une stratégie de SEO, il est important de faire un plan très précis qui prend en compte le public-cible de l'entreprise, qui établit les étapes à suivre et qui présente des objectifs spécifiques.

2) Le référencement payant

On oppose souvent le SEO au référencement payant, car ce dernier donne des résultats rapidement alors que le premier prend du temps à faire effet. Les efforts pour optimiser un site web coûtent aussi de l'argent mais ces montants sont indirects en rapport avec la publicité, tandis que pour ce qui est du référencement payant, on débourse directement des montants afin que nos annonces apparaissent dans des espaces très spécifiques.

En général, le référencement payant réfère à des services tels que Google AdWords qui permettent de faire en sorte que notre site web apparait dans les premiers résultats de recherche pour certains mots-clés précis, moyennant certains frais. On peut aussi faire de la publicité sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou Instagram. Tout cela fait partie d'une stratégie de référencement payant.

3) Le marketing par courriel

Bien que les gens reçoivent souvent beaucoup de courriels, ce genre de stratégie peut tout de même s'avérer très efficace si l'on s'y prend bien. Le marketing par courriel peut prendre la forme de messages sporadiques mais ciblés de façon efficace, ou d'infolettres envoyées sur une base régulière.

Afin d'offrir de bons résultats, ces courriels doivent être adaptés au public-cible de l'entreprise et ils doivent répondre à un certain besoin. Avant de commencer la stratégie de marketing par courriel, il est donc important de déterminer ces besoins et de trouver comment on peut être utiles pour les lecteurs potentiels.

4) La création de contenu

Les moteurs de recherche se nourrissent de contenu, et réagissent encore mieux lorsque celui-ci est de bonne qualité. Le contenu englobe à la fois les éléments visuels (vidéo ou photo) et l'écrit. À titre d'exemple, de nombreuses entreprises ont maintenant un blogue sur leur site web, même si à première vue, leurs services ne s'y prêteraient pas systématiquement. Pensons par exemple à un salon de coiffure ou à un garagiste. À quoi leur sert-il d'écrire des articles publiés sur leur blogue, alors que leur carrière n'est pas celle d'écrivain ou de journaliste? En fait, ces articles serviront à deux choses.

D'abord, ils auront un effet sur le SEO du site web car ils vont aider les moteurs de recherche à comprendre de quoi il est question sur le site, afin de mieux le classer.

Ensuite, ils pourront donner une certaine crédibilité au site web et par extension, à l'entreprise. Leur but étant de partager du contenu informatif, ils auront donc pour effet de démontrer l'expertise des personnes qui font partie de la compagnie.

5) Les médias sociaux

Enfin, il n'était pas possible d'aborder le marketing en ligne sans parler des réseaux sociaux. La plupart des gens ont un compte sur au moins une des grandes plateformes de médias sociaux. Malgré tous les changements qui ont eu lieu dans les dernières années, on peut toujours dire qu'en tant qu'entreprise, il est important de cultiver une présence sur ces plateformes. Pour avoir une belle visibilité, il est recommandé de lancer la stratégie en se concentrant sur un réseau social en particulier, afin de concentrer ses efforts et ses dépenses.

Par la suite, on peut songer à une stratégie plus globale. Dans le but de rejoindre la bonne clientèle, il est conseillé de choisir la plateforme où se trouve notre public-cible. Chaque réseau social est différent et il faut savoir s'adapter en conséquence, en créant des publications pertinentes et en adoptant un langage visuel qui nous caractérise.

Ce faisant, les gens auront envie de suivre les comptes et d'interagir avec le contenu qui y est présenté. Par la suite, ils auront plus de chances de devenir des clients fidèles.

Marketing en ligne: faire appel à des spécialistes?

Le marketing en ligne est complexe et de ce fait, si l'on est novice en la matière, il est recommandé de faire appel à des spécialistes pour mettre en place une stratégie de cette nature. Bien sûr, ceux qui ont beaucoup de temps et d'efforts à consacrer à cette tâche pourront s'y lancer par eux-mêmes mais ce n'est pas le cas pour la plupart des propriétaires d'entreprise. En fait, le taux d'essai-erreur qui a lieu lorsqu'on est débutant en la matière fait en sorte que même financièrement, il n'est pas intéressant de s'y essayer soi-même.

B2BQuotes.com