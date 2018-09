Conseils pour donner de la couleur à son intérieur

Ah! Comme il serait agréable de renouveler votre intérieur avec un peu de couleur! De nouveaux meubles, quelques accessoires et une nouvelle couche de peinture, puis le tour est joué! Quoi? Peindre des murs? Par pitié, non! Si choisir de nouvelles couleurs est agréable, repeindre des murs n’est pas une tâche aussi simple qu’il y paraît et requiert une patience qui ne fait pas toujours partie de l’éventail de vos qualités.

Ainsi, vous auriez raison d’hésiter à redécorer votre maison si vous n’êtes pas à l’aise avec certains éléments du processus. Heureusement, il existe des solutions qui vous permettront de mettre quand même un peu de couleur dans votre vie.

Une décoration haute en couleur

De nos jours, les magasins de meubles et de décoration regorgent de trouvailles plus colorées les unes que les autres. Vous y trouverez donc assurément des meubles et des accessoires de toute sorte dans les coloris qui vous plaisent, allant des rideaux aux bibelots, en passant par la moquette et les coussins.

Cependant, il vous faudra sans doute un peu de patience, une bonne dose de volonté et un budget solide pour dénicher tout ce que vous recherchez afin de compléter votre décor, en particulier si vous choisissez des couleurs qui sont moins populaires. Néanmoins, vous pourrez ensuite vous vanter d’avoir un intérieur original et personnalisé!

Et tout cela sans toucher à la peinture intérieure! Hourra! Pourtant, vous devez vous rendre à l’évidence : il vous faudra forcément refaire la peinture tôt ou tard, lorsqu’elle sera vraiment défraîchie et terne. Et si la couleur actuelle ne s’agençait pas du tout avec les nouveaux meubles et accessoires que vous avez achetés? Alors, là, plus le choix!

Pensez à un professionnel

Décidément, vous n’avez aucune envie de refaire la peinture intérieure de votre logis; l’idée même de vous éreinter à peindre et à découper tous ces murs vous donne mal au dos. Sans parler de déplacer et de couvrir tous vos meubles pour éviter de les tacher!

Pourtant, vous ne pouvez pas laisser les choses ainsi, car ces murs manquent affreusement de couleurs. Et puis, quelques pots de peinture coûtent tout de même beaucoup moins cher que du nouveau mobilier pour toute la maison! Soyons réalistes.

La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez vous épargner toute la peine que vous tentez justement de fuir en engageant un peintre professionnel. En plus d’avoir l’habitude de cette tâche qui vous rebute tant, il viendra chez vous avec son attirail, prêt à travailler.

Par ailleurs, un peintre sait bien que vous tenez à garder de beaux planchers et des meubles intacts, c’est pourquoi son équipe et lui prendront grand soin de protéger toutes les surfaces à ne pas toucher. Ils complèteront le projet plus rapidement que vous et selon un horaire qui vous convient. Enfin, ils prendront soin de bien replacer les lieux avant de vous quitter.

Que demander de plus? En plus de ne pas faire le travail vous-même, vous obtenez une toute nouvelle couleur pour refaire votre intérieur en le mettant au goût du jour ou en le rafraîchissant.