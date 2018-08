Marchez pour la santé des animaux de compagnie avec l'Hôpital Vétérinaire Vimont

Le dimanche 9 septembre prochain, l'Hôpital Vétérinaire Vimont (HVV) vous ouvre ses portes afin de vous faire visiter les lieux et bien sûr répondre à toutes vos questions.

Conjointement à cette journée, l'équipe du HVV tiendra son premier Marche-O-Thon canin. Le coup d'envoi de la marche sera à 11 h 00 et durera entre 30 et 45 minutes.

Il est possible de vous inscrire au Marche-O-Thon canin en visitant la page Faceboook de l'événement. Notez que les frais d'inscriptions sont de 10 $ et que la marche s'adresse aux 18 ans et plus.

Tous les profits récoltés durant cette journée iront à la Guignolée animale HVV qui se tiendra en décembre prochain.

Pour tous les détails sur la journée portes ouvertes ainsi que sur le Marche-O-Thon, visitez la page Facebook de l'événement.