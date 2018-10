Les 5 erreurs à éviter lors d'un déménagement d'objets fragiles

Lorsqu’on déménage, on espère toujours que nos affaires arriveront en parfait état à destination. Pour ne pas subir trop de casse, voici les 5 erreurs courantes à éviter lors d'un déménagement d'objets fragiles.

1/ Utiliser des cartons classiques

Vous pourriez être tenté de déménager vos affaires fragiles dans des cartons classiques. Cette solution de facilité est loin d'être une bonne idée. Pour protéger correctement les objets fragiles, il vaut mieux investir dans des cartons spéciaux. Dans le commerce, on en trouve de divers types, adaptés à des objets particuliers.

Notamment, préférez des cartons renforcés qui protègent parfaitement les objets fragiles est assez lourds (comme de beaux livres par exemple). Idem, vous avez intérêt à acheter des cartons spéciaux pour transporter votre vaisselle. Ils comportent des rayonnages ou des compartiments pour glisser des verres, des assiettes et même des bouteilles.

En complément, appliquez du ruban adhésif renforcé qui empêchera vos cartons de s'ouvrir par inadvertance.

2/ Ne pas protéger les objets fragiles

Ensuite, trop de personnes négligent la protection de leurs objets fragiles. Pourtant, il est essentiel d’envelopper les affaires fragiles avant de les mettre en cartons. Vous pouvez par exemple utiliser du papier à bulles, des billes de polystyrène, des feuilles de mousse ou encore du papier journal. Ces protections vous rendront un fier service.

Et pour transporter des meubles fragiles, veillez aussi les envelopper de film plastique spécial ou tout simplement de vieilles couvertures. Cela les protégera contre les chocs et les rayures.

3/ Mal agencer les cartons

Troisièmement, l’agencement des objets fragiles est crucial. Il ne suffit pas d’utiliser des cartons renforcés pour que vos affaires soient à l'abri. Vous devez également les ranger intelligemment.

Bien sûr, évitez de les écraser sous des objets encombrants et mettez les objets les plus légers au-dessus. À l'intérieur des cartons, séparez bien les affaires fragiles les unes des autres, pour éviter les accidents. Utilisez également des protections pour bien les séparer des autres objets.

Et pendant le transport, fixez soigneusement toutes vos affaires dans le camion, pour éviter qu’elles bougent, tombent et se cognent. Utilisez des sangles et calez les cartons et les meubles les uns avec les autres.

4/ Ne pas prévenir les déménageurs

Cet autre point concerne le chargement, le transport et le déchargement de vos affaires. Il s'agit de prévenir toutes les personnes qui vous aideront, en leur précisant quels sont les biens fragiles. Qu’il s’agisse de meubles, d’objets emballés individuellement ou d’affaires soigneusement rangées dans des cartons, il est essentiel de leur dire lesquels craignent le plus. Le mieux est d'inscrire la mention ‘fragile’ sur les cartons concernés, avec des flèches ‘haut’ et ‘bas’ pour indiquer le bon sens.

Et même si vous faîtes appel à des experts du déménagement à Laval, pensez bien à leur préciser quels sont vos objets fragiles. Évidemment, des déménageurs professionnels connaissent leur métier et apportent autant de soin que possible à leurs manipulations. Mais ils ne s’y prendront pas de la même façon pour déplacer des biens classiques et des objets fragiles.

Alors que vous demandiez de l’aide à des amis ou à des professionnels, mieux vaut les informer si vous souhaitez retrouver vos précieuses affaires en parfait état après votre déménagement !

5/ Se précipiter

Enfin, il est essentiel de ne pas vous précipiter. Mieux vaut prendre le temps nécessaire pour emballer, déplacer, transporter et déballer vos objets fragiles.

Dans la précipitation, vous augmentez largement les risques de coups et de chutes. Prenez donc votre temps et ne secouez pas trop vos objets fragiles.

Grâce à toutes ces précautions, vos affaires fragiles devraient arriver intactes à dest