Les notions de base sur l'assurance contre les maladies graves

En matière de protection de santé, il existe plusieurs types de dispositifs au Québec, qui se divisent entre le régime public et le régime privé. Cependant, ces régimes ne couvrent pas toutes les situations et l’assurance contre les maladies graves fait partie des assurances optionnelles ou complémentaires. Mais à quoi correspond cette assurance ? Que signifie exactement « maladies graves » ? Voici toutes les notions de base à connaître sur l’assurance contre les maladies graves.

Qu’est-ce qu’une maladie grave ?

Avant toute chose, vous devez savoir que la notion de « maladie grave » est très différente d’un assureur à l’autre. De même, les conditions de couverture pour telle ou telle maladie peuvent rapidement différer.

Le saviez-vous ? En 2014, les contrats d’assurance contre les maladies graves pouvaient couvrir entre 3 et… 30 maladies ! Une vraie différence d’un assuré à l’autre.

Il existe cependant une définition sur laquelle tout le monde s’accorde, c’est que le terme désigne les maladies mettant en danger immédiat, ou proche, la vie de l’individu. Cela peut concerner un large éventail de maladies, comme :

Les maladies cardiaques

Les cancers

Les maladies de Parkinson ou d’Alzheimer

Les maladies infectieuses

Il convient donc, au moment de souscrire à une telle assurance, de prendre en compte les facteurs de risques vous affectant.

Les types d’assurances proposés

Il faut savoir que les premières assurances maladies graves sont apparues en 1990 au Québec, mais qu’elles se sont réellement développées au cours des années 2000, en parallèle de l’augmentation des dépistages de maladies difficiles.

Il est possible de trouver les meilleures soumissions d'assurance de maladie grave avec InfoPrimes.com ou un autre moteur de recherche et de comparaison. Si cela peut prendre du temps, ces moteurs facilitent votre travail en ciblant vos besoins, et en faisant apparaître les tarifs pratiqués, ainsi que les modalités associées au contrat.

C’est pourquoi l’on retrouve généralement les formules suivantes chez les assureurs :

L’assurance maladies graves de base

L’assurance maladies graves complète

L’assurance maladies graves longue durée

Ces dernières peuvent être contractées selon l’âge du dépistage et le niveau d’avancement de la maladie, ainsi que sa catégorie. Chaque assureur va ensuite proposer une version premium de ses services, pour une prise en charge optimale.

Il est à noter que l’assurance maladies graves est distincte de l’assurance collective (obtenue par exemple dans le cadre de votre emploi) ou l’assurance invalidité.

Fréquence et durée du paiement de la prime

La prime, c’est-à-dire le montant payé pour que l’assurance soit effective, est calculée chaque année en prenant en compte les critères suivants :

L’âge

L’état de santé

Le sexe

Les habitudes de vie, notamment si vous êtes fumeur

Les antécédents familiaux

Vous la payez au mois ou à l’année. En moyenne, elle équivaut à 1,200$ par an.

Le saviez-vous ? La moyenne d’âge des personnes contractant une assurance contre les maladies graves, au Québec, a 38 ans (source : Munich Re).

Quelles sont les conditions d’obtention et résiliation d’une telle assurance ?

Attention : tout le monde n’obtient pas l’accord pour une assurance contre les maladies graves. En effet, une des conditions essentielles pour son obtention est de survivre pour une durée de 30 jours après le diagnostic médical, documents à l’appui.

Vous ne pouvez donc pas contracter cette assurance si vous êtes dans un danger immédiat. De plus, l’étude de votre dossier vous classe dans une catégorie d’assurance.

Il est en revanche possible de s’en défaire, sans frais, en respecter le préavis propre à chaque assureur. L’assurance contre les maladies graves intervient bien comme une assurance santé complémentaire à l’assurance invalidité, mais aussi à l’assurance vie.

Pour bien comprendre l’assurance contre les maladies graves, il faut connaître quelques notions de base, comme la maladie grave, le type d’assurance, la prime, ou encore, les conditions d’obtention de l’assurance. Dans cet article, vous trouverez des éléments utiles pour démarrer vos recherches d’assurances maladies graves, en toute connaissance de cause.