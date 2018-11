Quelles sont les plus grandes compagnies d'assurance auto au Québec ?

Vous songez parfois aux dépenses constituant votre budget familial afin d’y soustraire les éléments marginaux.

Cet exercice révèle des produits et services dont vous pouvez vous passer sans trop de peine.

Vous économiserez peu à peu au fil de vos décisions.

Finalement, il vous restera une colonne de produits d’assurances devant laquelle vous resterez coincé.

Pourquoi ?

Qui dit assurance dit renégociation et une perte de temps en attente et en discussion sur votre téléphone.

Quand vous magasinerez votre assurance automobile, le Top 10 des meilleures compagnies d'assurance auto au Québec vous donnera déjà une bonne idée.

Voyez-en 7 (avec quelques propositions actuelles) ci-dessous.

Intact Assurance

La compagnie d’assurances permet de protéger votre VTT, votre bateau, votre motocyclette, votre motoneige en plus de votre automobile. Sa gamme de produits en assurances va vous plaire à coup sûr.

Quelques exemples concrets de protections supplémentaires offerts par Intact Assurance :

L’Assurance Synchro qui vous fait économiser 15 % si vous prenez vos assurances habitation et auto chez eux.

Ma Conduite qui pardonne 2 sinistres automobiles et qui peut faire épargner 25 % de votre prix si vous n’avez jamais de réclamation.

La Capitale

Grâce à sa rigueur quant à la qualité, ce n’est pas surprenant que la Capitale Assurances se positionne dans le top 10 des assureurs du Québec.

Voyez par vous-même quelques avantages de vous tourner vers cette compagnie ayant vu le jour en 1940 :

Si vous n’avez jamais fait de réclamation, vous profiterez de 20 % de rabais.

Ne soyez pas victime d’une hausse de vos primes suite à un (ou 2) sinistre.

Si vous achetez un véhicule hybride ou électrique, sauvez 15 % sur votre assurance auto.

SSQ Auto

Autrefois appelé la Coopérative de santé de Québec, SSQ Auto vous permet de bénéficier du rabais vert si vous choisissez une automobile électrique ou hybride. Vous pouvez accéder à la plupart de leurs services par une application mobile bien pratique.

Pour les personnes débrouillardes qui passent par internet pour magasiner leur assurance auto, profitez d’un 60 $ de rabais sur votre protection.

Ajoutez un rabais de bienvenue de 25 $ si vous avez déjà un produit chez l’assureur.

Promotuel Assurance

La société existant depuis 1852 représente la mutuelle la plus ancienne sur le marché.

Gros avantage de choisir Promotuel Assurance à elle pardonne plus facilement les sinistres de moindre importance ou dont vous n’êtes pas responsables.

Quatre produits d’assurance de dommage sont accessibles aux consommateurs québécois :

Tous risques.

Renversement ou collisions.

Ciblant les risques spécifiques.

Tous les risques sauf les renversements et les collisions.

Industrielle Alliance

L’an 1892 a mis au monde « Le Groupe financer de l’iA ». Comme les plus grands assureurs de la province, il est possible de combiner votre assurance auto et maison pour économiser sur votre protection.

Elle vous donne 10 % de rabais sur ces produits si vous possédez d’autres produits chez Industrielle Alliance. Si vous faites installer un système d’alarme sur votre auto, bénéficiez d’un 15 % de rabais sur le prix.

PMT Roy

À l’époque, deux grands assureurs existaient : le « Groupe PMT Assurances » et « Vital Roy Assurances ». Quand ils fusionnèrent pour créer PMT Roy. Si vous habitez dans l’est de la province, vous connaissez sûrement cette compagnie d’assurance auto.

Proposant toute une panoplie de rabais qui avantage les Québécois, elle est vite devenue une grande favorite chez des milliers de clients.