Reverdir ENSEMBLE nos milieux de vie

Au printemps dernier, l’Office municipal d’habitation (OMH) de Laval entrait en contact avec PlantAction afin de solliciter ses services. Ayant récemment dû faire abattre plusieurs arbres malades, l’OMH se faisait alors un devoir de les remplacer. Leur démarche était la prémisse d’une belle collaboration entre les deux organisations pour l’atteinte de leurs missions sociales respective.

Après quelques discussions, PlantAction s’est vu octroyer le mandat de reverdir les Habitations

de la Renaissance dans Sainte-Rose (ajout de 12 arbres), la Résidence Cartier dans Laval-des-

Rapides (ajout de 19 arbres), puis le Manoir Paul-Boudrias dans Chomedey (ajout de 3 arbres).

Il s’agissait, ici, d’un premier projet réalisé pour l’OMH de Laval, pour lequel les travaux ont été

exécutés au mois d’octobre dernier.

Au-delà de la gestion de logements sociaux, l’OMH de Laval travaille à offrir aux locataires des milieux de vie agréables et stimulants. Le verdissement de nos terrains et espaces extérieurs s’inscrit parfaitement dans la mise à niveau de notre parc immobilier. Le partenariat avec PlantAction s’avère naturel considérant la mission sociale de l’organisation qui complète parfaitement la nôtre, le tout, au bénéfice de la collectivité , soulignait Nicholas Borne, président OMH Laval.



L’offre de service de PlantAction, une entreprise lavalloise d’économie sociale (en démarrage) dont la forme juridique est celle d’un OBNL, innove et se démarque des offres de paysagement conventionnelles par l’implication de partenaires régionaux dans le processus.

En effet, la Ville de Laval contribue localement à la lutte aux changements climatiques, au maintien de la biodiversité et au contrôle de la pollution visuelle, sonore et atmosphérique en fournissant les arbres et les matériaux, tandis que le Centre de formation horticole de Laval fournit gracieusement la main d’œuvre, permettant la plantation d’arbres de gros calibre.

« La plantation d’arbres fait partie des actions privilégiées et encouragées par la Ville de Laval. Les initiatives de PlantAction sont d’ailleurs en concordance avec la vision stratégique de la Ville, Urbaine de nature. Ce collectif contribue positivement à la mobilisation citoyenne et à sensibiliser la collectivité à l’importance de planter des arbres afin d’embellir le paysage et de contrer les îlots de chaleur sur les rues résidentielles », ajoutait M. Marc Demers, maire de la Ville de Laval.

PlantAction a la chance de compter sur la précieuse collaboration de la municipalité depuis son tout premier projet en 2012 dans le quartier Champfleury, tandis que le Centre de formation horticole a réalisé un premier projet écocitoyen avec l’organisme au printemps 2015, dans le cadre du 50e de Laval, pour ensuite répéter l’expérience auprès d’écoles, d’espaces publiques et d’un CLSC.

De son côté, Gilles Desjardins, directeur du Centre horticole de Laval soulignait l'engagement et du Centre de formation horticole de Laval envers PlantAction.

« Cet organisme, qui a toujours fait preuve d’un grand professionnalisme, offre une opportunité incontestable aux élèves de notre centre afin qu’ils puissent vivre des situations authentiques dans l’exercice de leur futur métier. Le Centre horticole de Laval, conscient de l’importance de son implication dans la communauté, porte mutuellement le souhait d’embellir écologiquement la région par l'entremise des projets de PlantAction. »

Les nombreux bienfaits des arbres, notamment sur la santé physique et mentale, ont été maintes fois démontrés. Tout le monde doit avoir accès à un environnement sain et cela passe, entre autres, par l’ajout d’arbres et par l’accès à plus d’espaces verts dans chaque quartier.

En ce sens, le verdissement de logements sociaux pour personnes et familles à revenu faible et modéré, comme ceux gérés par l’OMH de Laval, contribue à réduire les inégalités sociales en donnant accès à leurs occupants à de meilleures conditions environnementales. C’est pourquoi PlantAction et l’OMH de Laval souhaitent poursuivre leur collaboration au fil des prochaines années.