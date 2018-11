Ces domaines dans lesquels le Québec excelle et se démarque

Le Canada est un modèle pour plusieurs pays à travers le monde. À l’intérieur de celui-ci, le Québec rayonne de par sa différence et son talent pour se démarquer à l’échelle mondiale dans divers domaines. Les Québécois ont prouvé, par le passé et encore aujourd’hui, qu’ils sont persévérants, enclins à l’innovation, mais aussi au bien-être de leur peuple. Récemment, le Québec a fait sa place dans le domaine de l’intelligence artificielle, mais depuis les dernières décennies, les chercheurs et scientifiques québécois ont démontré leur savoir-faire en recherche médicale. La médecine québécoise a eu un impact sur le peuple, mais aussi à l’échelle mondiale.

Avancées médicales au Québec

Au courant des trente dernières années, les chercheurs québécois ont fait plusieurs découvertes menant à de belles avancées en médecine. C’est au Québec que les mutations génétiques mettant en cause l'hypercholestérolémie héréditaire ont été découvertes. Cette maladie du cholestérol héréditaire pourrait donc être enrayée, dans un futur proche, grâce à cette grande trouvaille. Aussi, grâce à des recherches servant à mieux comprendre la douleur, les chercheurs ont été en mesure de trouver de concevoir de la médication plus efficace, particulièrement pour les cas de fibromyalgie. Évidemment, on ne pourrait passer outre la découverte des gènes qui sont propices au développement du cancer du sein chez la femme. Cette avancée majeure a permis de grandement améliorer la longévité des patientes atteintes de cette maladie. L’accès au dépistage a été mis de l’avant, depuis cette découverte.

La médecine ne s’arrête cependant pas seulement à la médecine traditionnelle. Un autre type de médecine est en constante croissance et ne cesse de s’améliorer avec les années. Il s’agit de la médecine esthétique.

La médecine esthétique

L’objectif de la médecine esthétique est de mettre le corps et l’esprit au diapason et de faire en sorte que vous soyez bien avec vous-même. Il n’est plus nécessaire de passer sous le bistouri afin d’obtenir une apparence qui reflète ce que vous êtes, à l’intérieur. À la différence des traitements chirurgicaux, les résultats en médecine esthétique sont plus naturels et s’observent graduellement. Les risques sont minimes, car les soins sont sécuritaires et ne nécessitent habituellement aucune période de convalescence.

De nouvelles technologies ont récemment pris d’assaut les cliniques de médecine esthétique en lien avec les soins du visage, l’épilation, la liposuccion, les injections de botox, etc. Par exemple, lorsqu’on pense à liposuccion, on pense à une intervention chirurgicale où un tuyau est inséré dans les masses adipeuses afin d’en extraire l’excédent de graisse. De nos jours, une technologie nommée Liposonix agit de la même manière sans aucune chirurgie. La technique repose sur la chaleur générée par les ultrasons permettant de cibler jusqu’à 2,5 centimètres de masse adipeuse par séance. Le nombre de séances dépend des résultats souhaités.

Attention, certains croient souvent à tort que parce qu’il s’agit de médecine esthétique, les médecins pratiquants sont moins formés. C’est tout à fait faux! La plupart des équipes de médecine esthétique comprennent un ou des médecins ainsi que des infirmières détenant un diplôme universitaire. Ce sont des professionnels qui souhaitent vous offrir la satisfaction d’aimer votre reflet.