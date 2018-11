La face cachée de l’économie enfin dévoilée

Dans le cadre du dévoilement du portrait de l’économie sociale lavalloise tenu ce matin dans les locaux de l’entreprise adaptée Axia services et lors duquel plus de 30 partenaires étaient présents, le Pôle régional d’économie sociale de Laval a présenté la face cachée de l’économie lavalloise et a invité le public à entamer une réflexion collective sur le développement, la consolidation et l’expansion des entreprises d’économie sociale dans la grande région de Laval.

Parmi les faits saillants de ce portrait réalisé par MCE Conseils, une entreprise d’économie sociale,

il est important de retenir que Laval recense 430 entreprises d’économie sociale qui génèrent plus de 568 millions de dollars en revenus, et embauchent environ 9 000 personnes. Ceci représente 4.1% du PIB de Laval. Sa localisation géographique favorable, sa densité de population, ses pôles d’expertises, son écosystème entrepreneurial grandissant et l’aide offerte par les différents acteurs locaux dont le Service de développement économique de la Ville donne à Laval un fort potentiel de développement de l’économie sociale.

Toutefois, la moyenne québécoise de l’apport de l’économie sociale au PIB du Québec est de 7%. Cela signifie donc une différence de 2.9%, pouvant être chiffré à 248 millions $.

Réflexions et actions en économie sociales à venir à Laval

Le constat est simple : les revenus générés par les entreprises de l’économie sociale à Laval devraient collectivement croître de 248 M$ pour rattraper la moyenne. Comment développer le potentiel de viabilité de ces organisations?

Comment favoriser le changement d’échelle de ces entreprises existantes tout en préservant leurs missions sociales? Comment faire reconnaître l’identité spécifique de ces entreprises et ainsi changer les mentalités d’affaires? Comment attirer les entreprises d’économie sociale de grande échelle à Laval?

Au cours des prochains mois, une conversation sera entamée avec les partenaires de la région, en vue de répondre à ces questions et enjeux, de favoriser le rattrapage de 248 M$ du milieu et de stimuler le changement d’échelle de ces entreprises à haute valeur sociale. Les partenaires, organisations et citoyens intéressés à participer à la réflexion sont invités à se joindre au mouvement.

L’opportunité de saisir le momentum de croissance de ce vecteur de l’économie à Laval est probant. « Axia services est passée de 150 à 320 employés dans les dernières années entre autres en faisant l’acquisition d’une entreprise lavalloise et en l’incorporant aux activités commerciales de notre organisme à but non lucratif. Cette croissance a permis d’accroître notre impact social en investissant davantage dans notre mission », témoigne Jean-Emmanuel Arsenault, directeur général d’Axia Services.

L’invitation est donc lancée aux acteurs de la région pour soutenir la croissance du secteur de l’économie sociale. Les individus et organisations intéressées à communiquer avec le Pôle régional d’économie sociale peuvent le faire par courriel.

L’ouvrage intitulé L’économie sociale à Laval : Portrait 2018 peut être consulté sur le site Internet du Pôle régional d’économie sociale de Laval.