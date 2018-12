« Tendre la main aux moins fortunés » afin de rejoindre les familles moins favorisées et les sans-abri de Vimy, Laval

Le jeudi 6 décembre 2018 - le Conseil de jeunesse de circonscription de Vimy a lancé le projet Mobile Soup Kitchen sous le thème Tendre la main aux moins fortunés pour toute la durée de l'hiver.

Le projet Mobile Soup Kitchen est spécialement conçu pour aider à diminuer le problème de la pauvreté et de l'itinérance à Laval. La Mobile Soup Kitchen transporte la nourriture dans des zones précises, afin de combattre la faim en première ligne, où jeunes enfants, sans-abri, femmes maltraitées, familles moins fortunées, toxicomanes et alcooliques se rassemblent.

Trop de Canadiens luttent encore pour joindre les deux bouts; ils doivent faire des choix impossibles entre payer le loyer et s’assurer que leurs enfants aient de quoi manger.

Le moment d'agir est venu, et c'est pourquoi le CJC de Vimy est fier de lancer le projet Tendre la main aux moins fortunés, pour une lutte concertée et coordonnée contre la pauvreté sur plusieurs fronts, s'assurant ainsi que peu importe où vous vivez et peu importe d’où vous venez, vous ayez une chance réelle et équitable de réussir.

L’objectif de ce projet est de sensibiliser le public, de garantir un engagement continu en faveur de la réduction de la pauvreté et de poursuivre la lutte à long terme.

« Ensemble, nous pouvons réaliser notre vision d'un Canada où chacun a une chance réelle et équitable de réaliser son plein potentiel. Ensemble, nous ferons du Canada un chef de file mondial dans l'éradication de la pauvreté. Avec la vision de notre gouvernement, nous prenons des mesures supplémentaires pour reconnaître et mettre progressivement en œuvre le droit de chaque Canadien d’avoir accès à un logement adéquat et abordable et d’éliminer les besoins en logement. La participation de notre conseil des jeunes de circonscription est pour moi une source de fierté; leur enthousiasme et leur dévouement encouragent d’autres personnes à s’impliquer » soulignait Eva Nassif, députée de Vimy.



Une fois par semaine, les bénévoles de la CJC et la Mobile Soup Kitchen apporteront un peu d’aide pendant la saison froide. Ils visiteront des abris et d’autres lieux et serviront de la soupe chaude, des sandwichs, des fruits, des muffins et du café. De plus, des chapeaux, des gants, des couvertures seront offerts au besoin.

Ce projet aura lieu du 13 décembre 2018 au 7 mars 2019. Les dates et lieux seront annoncés dans les journaux locaux, sur le site Web de madame Nassif et sur les réseaux sociaux.

Les dates de la soupe populaire sont: Les 13, 20 et 27 décembre, le 3, 10, 17, 24, 31 janvier, le 17, 14, 28 mars, le 10 mars.