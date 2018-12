Comment prendre soin de ses parents vieillissants ?

Quand vos parents vieillissent, leurs besoins ont tendance à augmenter. Les enfants, maintenant adultes, sont très rarement bien préparés à la prise en charge de leurs parents. Ils manquent parfois de temps, d’espace ou de ressources ou sont simplement pris au dépourvu puisqu’ils croyaient avoir encore quelques années devant eux avant de faire face à ces nouveaux besoins. Il existe quelques astuces afin de vous aider à surmonter ce défi de manière optimale.

Être à l’écoute – Le conseil de base, mais tellement important. Lorsque vous prenez soin de vos parents, il est important d’être à l’écoute de leurs besoins et leurs envies. Prenez le temps de discuter de la situation avec eux et de voir les options qui s’offrent à eux. Souhaitent-ils rester à la maison? Aimeraient-ils que vous fassiez une recherche de résidences pour personnes âgées? Il est important de voir leur vision quant à l’avenir et à leur perte d’autonomie qui évoluera, inévitablement.

Puis, il est aussi très important que vous soyez à l’écoute des changements de besoins de vos parents. Il est possible que vous dénotiez une perte d’appétit ou une perte de poids. Si c’est le cas, il vous faudra remédier au problème en proposant à vos parents des suppléments vitaminés ou des substituts de repas qui éviteront des conséquences plus importantes.

Assurer la sécurité – Après 70 ans, les personnes âgées sont plus à risque d’être victime de chute pouvant engendrer de fortes complications, allant parfois jusqu’à la mort. Prenez le temps de reconfigurer le domicile de vos parents afin de vous assurer que l’éclairage est suffisant dans chaque pièce, qu’il n’y a pas de tapis sans antidérapant et qu’aucun meuble n’encombre les couloirs. Si vous n’êtes pas en mesure de demeurer avec vos parents en tout temps, il existe certaines technologies permettant un contact rapide à un centre d’appel ou directement à vous, s’il arrivait un accident. Si vos parents se sentent plus vulnérables face aux individus indésirables, n’hésitez pas à installer quelques caméras de sécurité autour de leur domicile.

Contrôler les visites – Ici, il n’est pas question des visites familiales! Il s’agit plutôt de vous assurer que vos parents seront présents à tous leurs rendez-vous en lien avec leur santé. Certains aînés font preuve d’une grande réticence lorsqu’il est question de suivis médicaux. Il vous faudra être patient et tenter de comprendre d’où provient ce sentiment négatif. Assurez-vous aussi que vos parents n’oublieront pas de prendre leur médication. Si c’est le cas, n’hésitez pas à leur acheter un pilulier quotidien. Ils pourront ainsi être assidus quant à leur prise de médicaments.

Aide-soignant – Il arrive à tous de se prendre, un jour ou l’autre, pour un superhéros, en mesure de tout accomplir. Malheureusement, ce n’est pas la réalité. Il arrive parfois qu’avec le poids du travail, de la famille et les soins de vos parents, vous ressentiez un grand épuisement. N’ayez pas peur de demander l’aide un/une aide-soignant(e). Impliquez vos parents dans le choix de la personne qui les aidera au quotidien. Cette alternative permettra à vos parents de demeurer à la maison, tout en étant supportés par un professionnel.