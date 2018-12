Une jeune femme amputée originaire de Laval livre un touchant témoignage

Les célébrations entourant le 100e anniversaire de l’Association des Amputés de guerre se termineront sous peu. Tout au long de l’année, l’organisme a fièrement souligné cet événement marquant.

Alors qu’au début, l’association n’aidait que les anciens combattants amputés de la Première Guerre mondiale, en 100 ans d’histoire, ses nombreux programmes n’ont cessé d’évoluer. L’organisme vient maintenant en aide à l’ensemble des personnes amputées, notamment Camille Chai, une jeune amputée originaire de Laval.

Camille a une amputation congénitale à la jambe gauche ainsi qu’au bras gauche. Elle est une doyenne du Programme pour enfants amputés (LES VAINQUEURS) de l’Association des Amputés de guerre, qui offre à ses adhérents de l’aide financière pour l’achat de membres artificiels ainsi que du soutien moral.

Cela lui a permis de participer à des séminaires régionaux où les Vainqueurs et leurs parents peuvent se renseigner sur les plus récentes innovations en matière de membres artificiels, apprendre à composer avec les taquineries et l’intimidation ainsi qu’échanger avec d’autres personnes amputées.

Pour souligner le 100e anniversaire, Camille a exprimé sa reconnaissance envers l’association en quelques phrases : « Les Amputés de guerre m'ont vue grandir, mais ils m'ont SURTOUT fait grandir! Leur soutien relativement à la prothétique et leur constante bienveillance m'ont donné les outils nécessaires pour être une jeune femme forte et épanouie. Grâce à eux, je suis fière et je marche la tête haute! J’espère pouvoir leur rendre au centuple ce qu'ils ont fait pour moi et tous les autres depuis cent ans! Merci à la formidable équipe! »

Louis Bourassa, directeur du Programme LES VAINQUEURS, a déclaré : « Bien que l’association offre des programmes novateurs depuis 100 ans, il reste encore beaucoup à faire afin de voir à ce que toutes les personnes amputées bénéficient des membres artificiels dont elles ont besoin pour mener une vie active en toute autonomie. »

L’Association des Amputés de guerre ne reçoit aucune subvention gouvernementale. Grâce à l’appui constant du public envers le Service des plaques porte-clés, il est possible pour l’association d’améliorer la qualité de vie de milliers de personnes amputées et d’offrir encore longtemps ses divers programmes pour veiller au mieux-être de ces dernières.