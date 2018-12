4 conseils pour lutter contre la morosité hivernale

18 % des Québécois souffrent d’une déprime hivernale. En cause : le manque de lumière. Elle permet en effet de favoriser la production de la mélatonine responsable de la bonne qualité du sommeil. Conséquences : la sérotonine, l’hormone antistress, est en berne, la fatigue s’installe et, avec elle, le repli sur soi. Comment retrouver votre enthousiasme ?

1.Une marche matinale

Prendre un bol d’air frais le matin avant de commencer la journée est la meilleure façon de se réveiller. Une marche matinale, un jogging ou un tour de vélo, y compris de vélo d’appartement fenêtre ouverte pendant 15 minutes, suffit à partir du bon pied. Si vous avez la possibilité d’amener vos enfants à l’école et d’aller travailler à pied, vous diminuerez votre stress et réveillerez votre corps pour la journée.

2.Mettre de la couleur dans votre vie

Même si le noir est très tendance cette année, arborez les couleurs de l’été pour rompre avec la grisaille de l’hiver. Dans votre intérieur aussi, faites entrer le soleil : des coussins, des rideaux, un jeté de canapé colorés raviveront votre bonne humeur. Misez sur le jaune, l’orange, le bleu vif, bref des couleurs vitaminées pour votre moral et celui de votre famille.

3.Pallier les carences en vitamines

Le manque de soleil est responsable des carences en vitamine D, essentielle au système osseux. Compensez par une alimentation adaptée. On trouve cette vitamine dans le saumon, la truite, le hareng, le lait de vache et le soja.

Les tisanes à base de plantes « bonne humeur » vous aideront aussi : infusez du millepertuis et du romarin, à boire deux à trois fois par jour.

Faites des cures de vitamines B, C et de magnésium. On en trouve dans les agrumes, le pain complet, la levure de bière en paillettes, les fruits et légumes secs, le chocolat.

La luminothérapie régule la production de mélatonine essentielle à votre horloge biologique. Ses résultats sont scientifiquement prouvés. Vous en éprouverez déjà les bienfaits avec une séance de 30 minutes chaque matin pendant une semaine. Procurez-vous une lampe qui diffuse entre 5000 et 10 000 lux pour tester.

4.Se ressourcer

Prenez soin de vous en apprenant à mieux connaître votre corps. C’est la meilleure façon de vous occuper de votre équilibre. Posez des vacances pour suivre une cure de santé au Québec. Très énergisante, vous contribuerez à l’épanouissement de votre esprit.