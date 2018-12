Une deuxième vie pour votre arbre de Noël

Dans moins d’une semaine, la période des Fêtes sera terminée, il faudra donc penser à vous débarrasser de votre sapin de Noël naturel ou encore, à lui donner une seconde vie.

Le sapin naturel : un choix plus vert

Lorsque l’on opte pour un arbre de Noël naturel, ce dernier peut être recyclé, ce qui n’est pas le cas des arbres synthétiques. La firme Elipsos s’est d'ailleurs penchée sur la quantité de gaz à effet de serre émise par chacune de ces options. Dans le cas des sapins naturels, on parle de 3,1 kg, alors que pour son adversaire synthétique, la quantité émise avoisinerait plutôt les 8 kg. D’autres experts croient que pour que le sapin artificiel soit plus écologique, il faudrait l’utiliser 20 ans, alors que leur durée de vie est d’en moyenne 6 ans.

Dans la région, la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud (RICBS) assurera la collecte des arbres naturels dans plusieurs municipalités. Les sapins seront remis à une entreprise qui en extrait l’huile essentielle. D’autres régions choisissent plutôt de les transformer en copeaux, en paillis ou en haies brise-vent. Avant de disposer de votre arbre de Noël, il est important d’enlever toutes les décorations qui pourraient empêcher le recyclage.

Pour les bricoleurs

Pour les plus aventureux, il est possible de donner soi-même une deuxième à votre arbre. Avec une déchiqueteuse, vous pouvez transformer l’arbre en paillis. Pour ceux qui savent manier la scie, le tronc peut, quant à lui, servir de bois de chauffage. Les aiguilles peuvent être prélevées et placées dans de petits sacs de tissu, afin d’en faire des sent-bon. Finalement, les amants la nature peuvent fixer leur vieil arbre à l’extérieur, afin d’en faire un perchoir pour les oiseaux.