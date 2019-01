Quelles sont les trois urgences dentaires les plus fréquentes?

Les urgences dentaires frappent sans consulter votre agenda. Un souper entre amis que vous avez mis des semaines à préparer? Voilà que l’un de vos enfants se casse une dent en jouant au hockey. Une réunion d’affaires ultra importante mardi prochain? C’est la journée où se déclare une rage de dents lancinante.

Des plus petites aux plus grandes, les dentistes du Carrefour Dentaire de Montréal ont traité toutes sortes d’urgences dentaires au fil des années. Lesquelles voient-ils le plus souvent?

Rage de dents

Si elle évoque tout de suite des images de personnages de dessins animés à la tête entourée d’un foulard, la rage de dents n’a rien d’amusant! Comment une douleur aussi aiguë peut-elle arriver si rapidement?

À l’intérieur de la dent se trouve une pulpe composée de tissus vivant dont des nerfs, des cellules, des vaisseaux lymphatiques et des vaisseaux sanguins. Lorsqu’une carie ou un traumatisme affecte cette zone interne hypersensible, le traitement de canal s’avère souvent nécessaire. Il faut procéder rapidement pour empêcher la situation d’escalader. Moins de 24 heures après l’appel du patient, les professionnels de notre clinique dentaire sont déjà prêts à procéder au traitement de canal, qui permet de retirer la pulpe affectée sans avoir à extraire la dent affectée.

Dents fracturées

Si les sportifs et les casse-cous sont plus susceptibles de subir ce type d’urgence dentaire, ce traumatisme peut survenir chez n’importe qui... surtout lorsque les trottoirs sont glissants!

L’émail fissuré entraîne une douleur parfois intense, surtout au contact du froid ou du chaud. La gravité des fissures varie de craquelure superficielle à fracture importante pouvant affecter jusqu’à la racine de la dent. Si nécessaire, des radiographies prises à la clinique dentaire éclairciront le dentiste sur les mesures à prendre. Selon son importance, la fracture peut exiger un traitement endodontique, la pose de couronne ou, carrément, l’extraction de la dent. Bref, tout varie en fonction de la situation!

Dents de sagesse

L’extraction d’une ou de plusieurs dents de sagesse est habituellement une opération prévue à l’avance, mais la douleur entraînée par leur éruption requiert parfois une attention immédiate.

Si ces troisièmes molaires aidaient les humains à mâcher de la viande crue à l’ère préhistorique, elles ont depuis perdu leur utilité. Comme notre mâchoire n’a plus la bonne taille pour les accueillir, les dents de sagesse manquent donc souvent d’espace pour se positionner vers la fin de l’adolescence, quand elles sont prêtes à sortir. Elles peuvent pousser sur les dents d’à côté et entraîner des inflammations ou des infections, ou encore ne sortir que partiellement et être recouvertes de gencive, ce qui rend leur nettoyage difficile et entraîne des caries.

La douleur qui accompagne des urgences dentaires comme la rage de dents, l’éruption des dents de sagesse ou des dents fracturées vous empêche souvent de profiter du moment présent. En vous prenant en charge 24 heures ou moins après votre appel, le Carrefour Dentaire de Montréal vous permet de retrouver votre vie normale (et votre sourire!) le plus tôt