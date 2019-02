Laval pose des gestes forts pour protéger son patrimoine

Dans sa volonté d’agir en matière de protection et de mise en valeur du patrimoine bâti, la Ville de Laval, à l’image de plusieurs autres villes québécoises, a signifié son intention d’adopter un règlement encadrant la démolition d’immeubles d’intérêt patrimonial sur son territoire. Le projet de règlement a été déposé au conseil municipal du 5 février dernier.

Plus de 1 400 immeubles sont visés par le projet de règlement. Ceux-ci sont répertoriés, pour la presque totalité, dans le pré-inventaire du patrimoine architectural de la Ville de Laval, réalisé en 2015 par la firme Patri‑Arch. Ces immeubles comprennent des bâtiments principaux et secondaires, des croix de chemin, des calvaires, des charniers et un caveau.

Le projet de règlement a été élaboré conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), qui permet à une municipalité de se doter d’un règlement pour contrôler la démolition de tout immeuble qui présente un intérêt pour la Ville, notamment pour protéger les immeubles d’intérêt patrimonial.

La LAU encadre de manière bien précise le contenu d’un règlement de démolition (constitution d’un comité de démolition, critères d’analyse d’une demande, avis sur le site, tenue d’auditions publiques, demande en appel, sanctions et recours, etc.). « Nous sommes très heureux que se concrétise ce projet qui permettra certainement d’éviter des démolitions regrettables et qui témoigne de notre volonté de garantir la pérennité de cette richesse collective que constitue le patrimoine bâti », a déclaré Virginie Dufour, membre du comité exécutif et conseillère municipale de Sainte-Rose.

D’ici l’entrée en vigueur du règlement, le comité exécutif a adopté par résolution le 31 janvier dernier, une suspension de délivrance de tout permis ou certificat de démolition pour les immeubles visés par le projet de règlement de démolition. Cette suspension cessera de s’appliquer au plus court des délais suivants :

si le règlement de démolition n’est pas adopté dans les deux mois qui suivent l’adoption de la résolution;

si le règlement de démolition n’est pas entré en vigueur dans les quatre mois suivant son adoption;

à l’entrée en vigueur du règlement de démolition.

Plan d’implantation et d’intégration architectural

Au cours de la dernière année, une démarche de consultation publique inédite a été réalisée auprès des propriétaires concernés par un projet de règlement visant à reconnaître une centaine de nouveaux bâtiments d’intérêt patrimonial situés à l’extérieur des territoires patrimoniaux. Ces bâtiments ont été identifiés comme présentant une valeur patrimoniale d’intérêt à la suite de la réalisation d’un inventaire détaillé.

À l’occasion de la consultation publique, une trentaine de personnes ont participé à quatre rencontres de travail en avril et mai 2018. Les participants ont formulé environ 45 recommandations. Ces dernières ont été présentées aux membres du comité exécutif et plusieurs d’entre elles ont été retenues, notamment la bonification du Programme de revitalisation des bâtiments patrimoniaux.

Le conseil municipal sera saisi de ces sujets prochainement par le dépôt des projets de règlement afférents. L’ensemble des résultats est disponible sur le repensonslaval.ca.

Protection et mise en valeur du patrimoine

D’autres actions ont également été réalisées ou seront réalisées prochainement dans le but de mettre en valeur le patrimoine lavallois :

Actions réalisées

La création d’un comité interservices visant à favoriser une meilleure coordination entre les équipes municipales afin d’assurer la pérennité des bâtiments patrimoniaux;

La réalisation d’un inventaire sur les croix de chemin et les calvaires présents sur le territoire lavallois;

La réalisation d’une étude sur l’histoire et le patrimoine du secteur de Saint-François de Sales;

La mise en valeur de l’histoire et du patrimoine de Saint-François de Sales par le biais du site Web histoire.laval.ca et de l’application mobile Parcourir Laval;

Une série de capsules vidéo « Raconte-moi l’autre histoire » disponibles au histoire.laval.ca;

Les virées patrimoniales, réalisées par le Réseau ArtHist;

La restauration et l’étude de potentiel d’animation de la Maison André-Benjamin-Papineau;

La restauration des croix de chemin et des calvaires sur le territoire public.

Actions qui seront réalisées prochainement