Près de 220 000 $ pour les organismes lavallois

Le 17 février, le cinéma Cinéplex Laval a accueilli de nombreuses familles lors de l’activité récompensant les jeunes et les bénévoles d’organismes lavallois qui ont participé à la vente de billets. Stéphane Boyer, président d’honneur d’Objectif Zénith accompagné de généreux partenaires y a dévoilé le montant récolté, soit 219 390 $. Cette somme servira à financer les projets que 84 organismes souhaitent réaliser.

Seule campagne de financement clé en main soutenant les organismes sportifs, communautaires et culturels de Laval, Objectif Zénith permet le financement des divers projets et activités de ces associations. Fait à noter, la toute première campagne de financement des organismes lavallois a eu lieu en 1972 et a été transformée au fil des ans. Depuis sa création, 4 810 097, 35 $ ont été amassés au profit des organismes du territoire.

