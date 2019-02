La loterie Célébration 2019 fait un heureux à Laval

Antoine Tamer, un résident de Laval, a mis la main sur l’une des 30 BMW X3 tirées le 13 janvier à l’occasion de Célébration 2019.

Le gagnant, qui a opté pour l’équivalent en argent, soit 50 000 $, avait reçu le billet comme cadeau d’anniversaire de la part de sa mère. Il compte offrir un cadeau à cette dernière pour la remercier et faire des placements pour profiter de son gain le plus longtemps possible.

Le billet gagnant a été acheté à la pharmacie Jean Coutu du boulevard des Laurentides à Laval.