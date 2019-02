Mettez à jour vos connaissances des logiciels de la Suite Office 2016

Vous souhaitez mettre à jour vos compétences dans le domaine de la bureautique ? Le programme de perfectionnement en utilisation de logiciels de gestion (Microsoft Office 2016) est pour vous.

En 4 mois, obtenez votre Attestation d'études collégiales du département de la Formation continue du Cégep Gérald-Godin et devenez expert en utilisation de logiciel de gestion.

L’attestation d’études collégiales en perfectionnement en utilisation des logiciels de gestion s’adresse aux personnes qui désirent mettre à jour leurs compétences dans le domaine de la bureautique pour être efficaces dans un bureau informatisé.

Dans un contexte d’évolution rapide et constante des technologies, ce programme d’études a été développé afin de donner aux participants les compétences supplémentaires en bureautique pour leur permettre de se positionner favorablement sur le marché du travail.

À la fin du programme, les participants sont en mesure d’utiliser les logiciels de la suite Office 2016, afin d’effectuer les tâches administratives plus efficacement. En tenant compte de l’évolution continue des outils et des méthodes de travail dans le domaine de la bureautique, ce programme vise aussi à former des travailleuses et des travailleurs capables de s’adapter aux changements constants des technologies. Les logiciels utilisés sont :

Microsoft Word 2016

Microsoft Excel 2016

Microsoft PowerPoint 2016

Microsoft Access 2016

Les cours pour la prochaine session débuteront le 14 mars. Pour en savoir plus sur le programme de perfectionnement en utilisation des logiciels de gestion (Microsoft Office 2016) ainsi que pour y inscrire, visitez le cgodin.qc.ca.