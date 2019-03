La Fondation du Collège Montmorency remet 10 000 $ en bourses de persévérance

Le 28 février dernier avait lieu la Cérémonie des bourses de persévérance de la Fondation du Collège Montmorency. Pour cette 6e édition, 20 lauréats se sont partagé 10 000 $ en bourses d’études.

La Fondation a remis à chacun des 20 étudiants ayant fait preuve de détermination et de persévérance durant leur passage au Collège Montmorency une bourse de 500 $ pour les encourager à poursuivre leurs études, et surtout, pour reconnaître les efforts qu’ils ont déployés dans l’adversité au cours des dernières années.

Grâce à notre partenaire, Druide informatique, chaque étudiant est aussi reparti avec un exemplaire d’Antidote 10, la toute nouvelle édition de ce logiciel d’aide à la rédaction. Ce cadeau leur sera assurément utile pour la poursuite de leur parcours scolaire et professionnel.

« Depuis plus de 30 ans, la Fondation met tout en œuvre afin de permettre aux étudiants d’aller à la découverte de leurs rêves et de leurs passions. Nous les encourageons dans leur réussite éducative et participons activement à leurs projets pédagogiques et parascolaires », soulignait Christine Laprise, directrice générale de la Fondation du Collège Montmorency.

À propos de la Fondation du Collège Montmorency

Pour ouvrir la voie à la relève, la mission de la Fondation du Collège Montmorency est d’inspirer, d’encourager et d’accompagner les étudiants dans leur parcours d’études supérieures et leur permettre de réaliser leurs idéaux.

Gérée par un conseil d’administration distinct de celui du Collège, la Fondation du Collège Montmorency met en œuvre des programmes et appuie des projets qui encouragent la persévérance et l’excellence afin que les étudiants en ressortent grandis, engagés et ouverts. Depuis ses débuts en 1985, la Fondation du Collège Montmorency a attribué plus de 6 000 000 $ à ses programmes de bienfaisance, à ses fonds réservés et au Collège.