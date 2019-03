Le Conseil des Lavalloises pour favoriser pleinement la participation des citoyennes

Lors du conseil municipal du 12 mars 2019, la Ville de Laval a créé le Conseil des Lavalloises, marquant ainsi un pas de plus dans son engagement envers l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette nouvelle instance, qui sera composée de citoyennes, aura pour mandat de favoriser la participation active à la vie publique des Lavalloises dans toute leur diversité et de s’assurer que les besoins et les réalités des femmes sont pris en compte par les actions de la municipalité.

Concrètement, le Conseil des Lavalloises sera appelé :

à soumettre au comité exécutif des avis et des recommandations sur les questions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la condition féminine;



à veiller à ce que les services municipaux soient adaptés et accessibles aux femmes;



à se prononcer sur les conditions de travail ainsi que sur l’accès à l’équité en emploi et à l’ascension professionnelle des femmes;



à s’assurer que des mécanismes et des conditions de participation citoyenne sont établis pour favoriser une meilleure représentation des femmes en politique.

Le Conseil sera composé de 13 citoyennes de Laval, non élues, représentant la diversité des Lavalloises et de leurs réalités. « Nous souhaitons avoir des représentantes qui sont à l’image de la diversité lavalloise, dans une perspective socioéconomique, ethnoculturelle, générationnelle ou géographique (quartiers) », a soutenu Sandra El Helou, conseillère municipale et responsable des dossiers de la condition féminine. Le Secrétariat à la gouvernance lancera prochainement l’appel de candidatures pour les postes à pourvoir au Conseil des Lavalloises.

À la suite de demandes de la Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF), le conseil municipal a mis sur pied, en juillet 2017, un comité de réflexion pour consulter les Lavalloises. Parmi les membres de ce comité, on retrouvait la TCLCF et le Centre des femmes de Laval. Depuis, la Ville et les élus lavallois ont travaillé à l’élaboration d’un modèle de gouvernance pour la création de trois comités consultatifs, dont le Conseil des Lavalloises, qui vient tout juste d’être adopté par les élus. « Après plus de deux ans de mobilisation et de travaux pour la mise sur pied d’une instance consultative au sujet de l’égalité entre les femmes et les hommes, nous nous réjouissons de l’annonce officielle de la création du Conseil des Lavalloises », de souligner Marie‑Ève Surprenant, coordonnatrice de la TCLCF.

« Pour nous, cela représente un grand bond pour une meilleure prise en compte des enjeux en condition féminine au niveau municipal », d’ajouter Corine Vanderborght, coordinatrice et intervenante communautaire au Centre des femmes de Laval.