169 000 $ amassé lors de la Soirée des Grands Piliers 2019

Lors de sa Soirée des Grands Piliers 2019 le 7 février dernier, la Fondation Le Pilier était heureuse d’annoncer à ses 372 invités que le montant net de 169 000 $, amassé grâce à la soirée, financera la création d’une nouvelle ressource pour personnes handicapées afin d’améliorer leur qualité de vie, et par le fait même, celle de leurs proches.

Comptant déjà une dizaine de ressources, la Fondation Le Pilier désire remercier chaleureusement: ses deux coprésidents d’honneur dont M. Mario Lapierre, vice-président principal Ventes et Distribution directes, Mouvement Desjardins et M. Roberto Sbrugnera, ancien vice-président, trésorerie, risques et relations avec les investisseurs, Metro inc.; M. Alexandre Bilodeau, porte-parole de l’événement et double champion olympique en ski acrobatique; ainsi que tous les autres commanditaires de son souper-spectacle bénéfice ayant eu lieu au Cabaret du Casino de Montréal en compagnie de Florence K et de ses musiciens. La Fondation tient également à remercier la Fondation de la Famille Morris & Rosalind Goodman pour son don majeur dans le cadre de la soirée ainsi que tous les autres donateurs de la soirée et ses invités.

Hommage à feu M. Roberto Sbrugnera

La Fondation Le Pilier souhaite rendre hommage à M. Roberto Sbrugnera, décédé le 26 février dernier, quelques jours après La Soirée des Grands Piliers 2019, dont il était le coprésident d’honneur. La Fondation transmet à nouveau ses plus sincères sympathies à la famille et aux amis de ce dernier. C’était un pilier, un leader très impliqué, inspirant et engagé pour le mieux-être des personnes. La Fondation Le Pilier lui est infiniment reconnaissante et désire souligner son dévouement exemplaire jusqu’à la fin, malgré la maladie.

Pour faire un don :

Il est possible de faire un don à la Fondation Le Pilier, par la poste, à l’adresse suivante :

425, place Jean-Coutu, Laval (Québec), H7H 3C8 ou en ligne à: www.lepilier.org