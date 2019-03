Comment tuer les mauvaises herbes dans le gravier?

L’année dernière, juste avant la fin de l’été, vous avez décidé de refaire l’aménagement paysager de votre terrain. Vous avez agrémenté votre cour d’une belle allée de gravier, ainsi que de plusieurs types de fleurs différentes. Toutefois, peu avant l’arrivée de l’hiver, les mauvaises herbes commençaient déjà à faire leur chemin dans le gravier, lui enlevant de son esthétisme. Heureusement, certaines solutions s’offrent à vous afin de pouvoir prendre le taureau par les cornes et éviter qu’au printemps, les mauvaises herbes reviennent en force.

Solutions maison

Évidemment, il vous suffirait d’aller dans un magasin de grande surface afin de trouver un herbicide efficace. Toutefois, comme il est préférable d’être soucieux de l’environnement, il existe une multitude de solutions maison, faciles et efficaces.

Sel – Le sel tuera un grand nombre d’herbes qu’on ne peut déraciner complètement. Utilisez une fourche pour enlever la terre à la base des racines puis coupez la tige aussi près du sol que possible. Versez du sel sur la coupure en essayant de ne pas en renverser autour.

Sel et vinaigre – Mélangez 460 ml (2 tasses) de vinaigre, 60 ml (¼ de tasse) de sel et 2 gouttes de liquide à vaisselle dans un pot puis refermez le couvercle hermétiquement et mélangez bien.

Eau bouillante – Tout comme le mélange de sel et vinaigre, l’eau bouillante est idéale pour les mauvaises herbes qui s’immiscent dans les fissures. Il vous suffit simplement de verser de l’eau bouillante salée dans les fissures et le tour est joué!

Vinaigre et savon à vaisselle – L’acide acétique du vinaigre tue les feuilles des plantes adventices, et non leurs racines. Cependant, vous effectuer le mélange suivant et en vaporisez régulièrement la plante, cela la videra de toute son énergie et finira par la tuer. Mélangez dans un arrosoir : deux tasses d’eau, 1 tasse et demie de vinaigre blanc et une demi-tasse de savon à vaisselle. Vaporisez directement sur les mauvaises herbes.

Huile essentielle de basilic – Grâce aux propriétés désherbantes et fongicides de l’huile essentielle de basilic, vous viendrez à bout des mauvaises herbes en un rien de temps. Mélangez de l’huile essentielle de basilic à votre savon herbicide maison et vaporisez à la base de la mauvaise herbe.

Bicarbonate de soude – Pour asséner un coup fatal aux mauvaises herbes récalcitrantes, utilisez le bicarbonate de soude, communément appelé de « la petite vache ». Il suffit de verser une bonne quantité de bicarbonate directement sur les mauvaises herbes. Ensuite, attendez qu’il pleuve. Il ne faut pas que ce soit une pluie torrentielle puisqu’elle risque d’effacer toute trace du traitement.

Faites appel à un professionnel