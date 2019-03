Inauguration du Centre d’exploration du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, le député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete, le président de la Commission de l’aménagement de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et membre du conseil de la Ville de Montréal, M. Jérôme Normand, au nom de la présidente de la CMM et mairesse de la Ville de Montréal, Mme Valérie Plante, qui a pu visiter le Centre la semaine précédente, ainsi que le maire de la Ville de Laval, M. Marc Demers, ont inauguré le nouveau Centre d’exploration du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles le mardi 19 mars dernier.

Ce projet de nouveau Centre d'exploration a été rendu possible grâce à une contribution financière de 5 M$ répartie à parts égales entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et la Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM). La Ville de Laval a complété le financement pour un investissement total de plus de 10,5 M$. Éco-Nature est très fier d'assurer la gestion de ce Centre dans lequel il a aussi investi à l'aide de précieux partenaires plus de 2,5 M$. Une importante part de cette somme a été consacrée à sa nouvelle exposition permanente sur l'histoire et l'écosystème de la Rivière intitulée Incroyable mais vrai!.

Le Centre d’exploration, situé au 345 boulevard Sainte-Rose, se démarque avec une architecture contemporaine et avant-gardiste offrant une magnifique vue sur la Rivière-des-Mille-Îles qui plaira assurément aux yeux de tous! En plus d’être esthétique, cet établissement vise une certification LEED Or, car il a été construit dans l’idée d’atteindre une performance élevée dans des domaines clés de la santé humaine et de l’environnement.

Le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles ouvrira officiellement son Centre d’exploration pour le début de la saison soit le samedi 11 mai 2019. À compter de cette date, les visiteurs pourront notamment, louer des embarcations (canot, kayak, planche à pagaie, chaloupe, rabaska, etc.) au nouveau centre de location.

À propos d’Éco-Nature / Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Éco-Nature œuvre pour la protection, la conservation et la mise en valeur de la rivière des Mille Îles et de ses affluents, avec l’appui de la communauté et au bénéfice de celle-ci. Fondé par des bénévoles d’Éco- Nature en 1987, le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles offre une expérience écotouristique de qualité, dans le respect des milieux naturels, qui profite à près de 150 000 visiteurs annuellement.