Sports Laval célèbre les intronisés du Temple de la renommée du sport lavallois

C’est hier soir que Sports Laval a procédé à l’inauguration officielle du nouvel emplacement du Temple de la renommée du sport lavallois créé en 1996. Près de 140 convives étaient réunis dans le hall d’honneur de la Place Bell où figurent désormais les 44 intronisés qui ont marqué la région de Laval sur la scène sportive. 13 athlètes et bâtisseurs étaient présents ou représentés par un proche, pour une brève soirée où ils ont pu assister à la partie du Rocket de Laval. L’organisation a mis en lumière leur présence en les présentant en début de rencontre, en plus de diffuser des capsules sur l’écran géant tout au long de la soirée.

Auparavant, les photos des intronisés arboraient les murs du Pavillon du Bois Papineau situé sur le boulevard St-Martin à Laval. Depuis l’ouverture de la Place Bell, le déménagement s’est effectué afin d’offrir une plus grande visibilité aux acteurs reconnus par le biais du Temple de la renommée du sport lavallois.

« Cet endroit privilégié met en lumière le travail, la détermination et le courage de nombreuses personnalités lavalloises qui ont fait rayonner notre ville. Le nouvel emplacement inspirera assurément les sportifs d’aujourd’hui, qui à leur tour brilleront et nous rendrons fiers d’être lavallois », a souligné Marc Demers, maire de Laval.

Chaque année en mai, Sports Laval intronise une ou des personnalités qui ont laissé leur marque dans le milieu sportif de notre communauté dans le cadre du Gala Sports Laval.

« Lors de cet événement, la jeunesse sportive a la chance de côtoyer les intronisés qui ont fait preuve de persévérance et qui ont favorisé la pratique sportive à Laval. Ces athlètes ou bâtisseurs intronisés deviennent des ambassadeurs pour les jeunes et pour Sports Laval, ce qui contribue à développer le sentiment d’appartenance envers notre région », affirme Geneviève Cossette, présidente de Sports Laval.

À propos de Sports Laval

Depuis 2003, Sports Laval a pour mission de favoriser le développement du sport pour les jeunes lavallois, de l’initiation à l’excellence, en rassemblant et en soutenant à cet effet les organisations scolaires et civiles. Pour plus d’information : http://www.sportslaval.qc.ca/ Facebook / Instagram.