La mascotte de la 55e Finale des Jeux du Québec a maintenant un nom!

Le Comité organisateur de la 55e Finale des Jeux du Québec - Laval 2020 (COFJQ - Laval 2020) accompagné de sa porte-parole, Roseline Filion, a récompensé, la semaine dernière, à la Maison des Jeux du Québec Vimont Toyota, les lauréats du concours de nom de la mascotte pour cette Finale.

Dynamik est le nom choisi pour la bernache de la 55e Finale. C’était au tour des jeunes fréquentant une école primaire de Laval d’être invités à participer à un concours pour déterminer le nom de la mascotte. Le nom retenu a été soumis par deux élèves : Flavie Pauzé de l’école Hébert à Saint-François et Raphaël Bélanger de l’école l’Envol à Saint-Vincent-de-Paul.

Rappelons qu’en octobre dernier, c’est Fabiana Marin, étudiante en arts visuels au Collège Montmorency, qui avait remporté le concours de dessin de la mascotte.

« La mascotte en un membre important de la grande famille des Jeux du Québec. C’est pour vous un grand honneur de faire désormais partie de cette famille. J’ai moi-même participé aux Jeux du Québec pour Chaudière-Appalaches en 1997 et je me souviens très bien que la mascotte prenait beaucoup de place! », explique l’ex-plongeuse et double médaillée olympique, Roseline Filion.

À titre de gagnants, Flavie et Raphaël ont reçu chacun les prix suivants :

1 camp spatial parents-enfants au – Cosmodôme (valeur de 400 $) ;

1 laissez-passer familial – Immersia Jeu d’évasion (valeur de 117 $) ;

1 laissez-passer familial – Grandes sorties Jeune public à la Maison des arts de Laval (valeur de 64 $) ;

1 visite de la mascotte à leur école.

Plus de 225 jeunes de la Commission scolaire de Laval (CSDL) et de la Commission scolaire Sir Wilfrid-Laurier (CSSWL) ont participé au concours. Tous les noms proposés ont été soumis à un jury composé de 5 membres provenant du COFJQ-2020, de la Ville de Laval et de la CSDL.

La mascotte des Jeux se rendra dans des écoles et des événements communautaires, participera à tous les événements importants et aux principales cérémonies des Jeux, et sera mise en évidence dans les annonces publicitaires, les affiches et les articles promotionnels.