Le plein d’activités printemps et été au Musée Armand-Frappier !

Le Musée Armand-Frappier se prépare à offrir de nombreuses activités pour la belle saison : journées portes ouvertes, camps scientifiques, visites familiales ou encore animations en plein air, voilà un programme qui saura ravir les petits comme les grands !

D'un bout à l'autre de la planète : sommes-nous différents, génétiquement parlant ? 11 et 18 mai 2019, à 10h, 13h et 15h

Inscriptions disponibles par internet ; gratuit ; places limitées .

Pour les « 24 heures de science » et « l’Odyssée des sciences », le Musée invite les jeunes de 9 ans et plus ainsi que les adultes à participer à l’activité D'un bout à l'autre de la planète : sommes-nous différents, génétiquement parlant? En compagnie d’un animateur scientifique, les visiteurs explorent l’exposition Nous et les autres – Des préjugés au racisme et y réalisent des ateliers animés. Au laboratoire, ils enfilent le sarrau, se posent des questions et émettent leurs hypothèses : d’un continent à l’autre, d’un village à l’autre et d’une famille à l’autre, l’ADN varie-t-il? Y a-t-il forcément plus de différences génétiques entre deux personnes géographiquement éloignées? Pour le découvrir, les participants font migrer des échantillons d’ADN sur un gel d’agarose!

Le Musée dans vos parcs ! Mai à septembre Gratuit

De mai à septembre, le laboratoire sort du Musée pour aller à la rencontre de curieux de tous âges dans différents parcs de Laval. En famille, tentez de relever nos défis scientifiques de l’activité Tous au labo ! Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour savoir où et quand nous trouver ! Profitez d’une sortie familiale scientifique... en plein air !

Visites estivales de l’exposition Nous et les autres – Des préjugés au racisme ! Juin à août, 7 jours sur 7, de 10h à 17h

Cet été, profitez de notre exposition Nous et les autres – Des préjugés au racisme pour réaliser que nous sommes à la fois tous pareils et tous différents. Au croisement de la biologie, de l’histoire et de la sociologie, l’exposition permet de comprendre scientifiquement ce qu’est le racisme. Une partie est consacrée à la génétique humaine, confirmant que la notion de « race » n’est pas valide chez l’humain. Les neurosciences sont aussi à l'honneur : les phénomènes cognitifs conduisant aux préjugés sont démystifiés et les impacts sur la santé révélés. Cette sortie éducative donne l’occasion aux familles de mieux comprendre ce sujet important grâce à des moyens ludiques et interactifs adaptés : productions multimédias, ateliers animés et bien sûr, activité au laboratoire.

Les camps d’été du Musée

24 juin au 23 août

Places limitées ; inscriptions en cours par internet ou par téléphone

Chaque année, les centaines de jeunes campeurs de 6 à 13 ans qui y participent s'initient aux sciences tout en s’amusant. Avec les programmes biosciences, environnement, microbiologie, biotechnologies, santé humaine, neurosciences et immunologies, les expériences et les découvertes sont toujours au rendez-vous! Les jeunes de 6 à 8 ans auront la chance de participer à un tout nouveau programme : le camp de biologie cellulaire. Ils auront pour mission d’aider Lucy, une cellule amnésique, à retrouver la mémoire! Parviendront-ils à découvrir à quel type cellulaire appartient Lucy et à la renseigner sur son origine ?

Le Musée Armand-Frappier



La mission du Musée Armand-Frappier est de favoriser la compréhension d’enjeux scientifiques reliés à la santé humaine en offrant des activités éducatives à l’ensemble de la population. Le Musée s’est vu honoré par la Chambre de commerce et d’industrie de Laval du prix Dunamis 2017 de la catégorie « Entreprise de tourisme ». Il remercie ses partenaires : Ville de Laval, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, Actua, Merck Canada et l’INRS.

