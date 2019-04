Bilan des pannes d’électricité à Laval

Au cours des derniers jours, la moitié des Lavallois ont été affectés par des pannes d’électricité majeures en raison du verglas et de chutes d’arbres. Hier soir, toujours 1 179 clients d’Hydro-Québec étaient privés de courant à Laval. Les autorités demeurent mobilisées pour venir en aide aux citoyens. Pour toute question, ces derniers peuvent téléphoner au 311 ou au 911 s’il s’agit d’une urgence.

Rappelons qu’au plus fort de la crise, alors que 200 appels à l’heure étaient reçus au 911, les pompiers, les policiers, les équipes de la foresterie et de la voirie, les services de santé et autres, étaient à l’œuvre pour la sécurité des Lavallois sinistrés.

Bilan des interventions policières et de sécurité incendie

- 796 interventions par les pompiers majoritairement sur des feux extérieurs, sur la sécurisation de scène, d’alarmes incendie et d’inondations.

- Patrouille policière en continu dans les secteurs sans électricité avec gyrophares pour rassurer les citoyens et leur porter assistance.

- 1277 visites par les agents de prévention en sécurité incendie dans les résidences de personnes âgées et les immeubles ayant un réseau d’alarme incendie.

- Gestion de la circulation aux heures de pointe aux intersections accidentogènes et sans feux de circulation fonctionnels.

La population accueillie chaleureusement

Les agents du service du 311 ont répondu à près de 5300 appels. Les Lavallois ont notamment été dirigés vers les centres communautaires Accès et de Lausanne, transformés en halte et en lieu hébergement pour l’occasion. Près de 300 personnes les ont fréquentés. Des douches étaient accessibles et des repas étaient servis. Au total, 121 personnes y ont passé la nuit. D’autres citoyens ont aussi trouvé refuge dans les bibliothèques municipales, qui ont vu leur fréquentation presque tripler pendant la crise.

« Au cours des derniers jours, nous avons tous pu constater la formidable efficacité de nos employés. Dès le début des pannes, nos équipes se sont déployées rapidement pour prendre soin des citoyens sinistrés. Elles ont fait preuve d’un très grand professionnalisme et d’un dévouement sans relâche. Je tiens donc à les remercier chaudement pour les efforts consentis jusqu’à maintenant, et pour ceux qui restent à fournir. Nous pouvons être fiers du travail accompli », a soutenu le maire, Marc Demers.

Retour au calme et ramassage des branches

Les centres communautaires Accès et de Lausanne, qui ont servi de haltes et d’hébergement pendant la crise, reprendront leurs activités habituelles. Les équipes de la foresterie et de la voirie poursuivront le nettoyage des rues et le ramassage des branches gratuitement dans les prochaines semaines. Il n’y aura pas de frais pour les demandes de certificat d’autorisation d’abattage pour un arbre affecté par l’épisode de verglas du 8 avril. Pour bénéficier de ces services, les citoyens doivent soumettre une demande au plus tard le 19 avril en téléphonant au 311.