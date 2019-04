Laval recommande l'évacuation dans certains secteurs

En raison des prévisions météo des prochains jours et suivant la montée constante des eaux des rivières, les autorités recommandent l’évacuation aux citoyens des résidences situées dans les zones de planification des opérations A, ainsi qu’aux Îles-Laval et à l’île Roussin.

La sécurité et la protection des citoyens et des employés étant la priorité, la livraison de sacs de sable n’est plus effectuée dans ces secteurs.

Il est également recommandé à tous les sinistrés étant à mobilité réduite ou ayant une condition médicale particulière d’évacuer leur résidence dès maintenant, à titre préventif.

La Ville demande aux citoyens d’aviser les autorités municipales, en téléphonant au 311, de l’endroit où ils pourront être contactés durant leur absence.

Information en temps réel en ligne

Les experts surveillent de près la situation 24 heures sur 24 afin de détecter toute situation problématique. Les services d’urgence et le 311 sont prêts à répondre aux citoyens qui auraient des questions.