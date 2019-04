Appel aux bénévoles à Laval

La Ville de Laval organise une journée d’entraide citoyenne ce dimanche. Des bénévoles sont appelés à donner un coup de main pour remplir des sacs de sable.

Date : Dimanche 28 avril

Heure : 9 h à 16 h

Endroit : Centre Accès, 6500, boul. Arthur-Sauvé, Laval-Ouest

Des employés seront sur place afin d’aider et de diriger les bénévoles. Ces derniers doivent être âgés de 18 ans et plus. Ils doivent apporter gants, souliers fermés et pelles et se présenter à l’heure qui leur convient durant la plage horaire.

Pour toute question concernant cette journée, communiquez par courriel à l’adresse suivante : [email protected].

