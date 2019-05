Les Lavallois invités à marcher pour le retrait d'une piste cyclable

Le conseiller municipal de Vimont, Michel Poissant, accompagné de ses collègues élus et de représentants de plusieurs organismes de Vimont, invite tous les citoyens de Laval à une marche pour demander le retrait de la piste cyclable sur l’étroit boulevard Saint-Elzéar, dans Vimont.

La marche se tiendra le samedi 11 mai prochain avec comme point de départ l’église Saint-Elzéar, située au 16, boulevard Saint-Elzéar Est à 13 heures. Le parcours sera de 2,5 km avec la possibilité d’un circuit plus court à 1 km.

L’origine de l’organisation de cette marche provient du constat partagé par l’ensemble des acteurs, organismes et des citoyens du quartier : l’administration actuelle a installé ces pistes cyclables en toute précipitation, sans se préoccuper de l’aspect dangereux de sa démarche. Pour Michel Poissant : « Cette piste cyclable est dangereuse et donne un faux sentiment de sécurité. Le boulevard Saint-Elzéar est étroit et n’est tout simplement pas conçu pour recevoir une piste cyclable. À preuve, il y a très peu de cyclistes qui l’utilisent ».

L’installation de la piste cyclable sur Saint-Elzéar, coeur de Vimont, s’est fait au prix du retrait du stationnement d’un côté de la rue dans un secteur où il y a une forte densité de population, commerces, écoles, église, centre communautaire, résidences pour aînés, logements multiples, etc. Les enjeux de sécurité de cette piste cyclable sont nombreux et selon le conseiller de Vimont, « celle-ci n’a tout simplement pas sa place. Même les cyclistes la trouvent dangereuse ! ».

En conclusion, Michel Poissant s’en défend : il est loin de s’opposer au développement d’un large réseau de pistes cyclables à Laval. Il valorise plutôt un développement intelligent, adapté à chaque secteur, tout en consultant les riverains de ces rues : il s’agit de trouver un juste équilibre.