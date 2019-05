Le programme Arbre de vie reçoit un don de 3000$

Pantazis & Associés, Courtiers d’assurances Inc., verse un montant de 3 000 $ au programme Arbre de la vie de Cœur + AVC pour soutenir la formation en RCR d’élèves de l’École primaire John F. Kennedy de Laval.

Cœur + AVC tient à remercier Pantazis & Associés, Courtiers d’assurances Inc. pour sa précieuse contribution de 3 000 $ pour la réalisation du programme Arbre de la vie à l’École primaire John F. Kennedy de Laval. Ce programme vise à enseigner aux élèves de 11 ans et plus comment aider à sauver des vies grâce à la réanimation cardiorespiratoire (RCR). À leur tour, les élèves de 5e et 6e années formés ont appris les techniques de base de la RCR à 135 personnes.

L’Arbre de la vie est un programme qui enseigne la RCR aux élèves de la 5e à la 6e année. Chaque fois qu’un élève montre cette technique de réanimation à une personne, il ajoute une feuille à l’arbre de son école. Cette représentation artistique de leurs progrès les motive à faire partager leurs connaissances, contribuant à sauver plus de vies.

L’arrêt cardiaque peut survenir à tout moment, à tout âge, à n’importe quel endroit. On en compte 40 000 chaque année au pays, c’est-à-dire 1 toutes les 13 minutes. Il est donc essentiel d’enseigner aux enfants et à leur famille l’importance de la RCR afin de contribuer à sauver des vies. C’est pourquoi Cœur + AVC travaille entre autres à préserver la vie à l’aide d’interventions d’urgence plus rapides et de meilleurs traitements en cas d’AVC ou d’arrêt cardiaque.

Pour en savoir plus sur la RCR ou pour connaître le cours le plus près de chez vous, consultez le www.rcr-fmc.ca.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C’est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l’AVC. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous prévenons les maladies, préservons la vie et favorisons le rétablissement grâce à la recherche, la promotion de la santé et des politiques publiques. coeuretavc.ca