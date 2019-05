Distribution d’arbres gratuits dans la circonscription de Sainte-Rose

Le député de Sainte-Rose, Christopher Skeete, est fier d’annoncer la distribution d’arbres à planter, à l’occasion du Mois de l’arbre et des forêts. Les plants sont gracieusement offerts par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, en collaboration avec l’association forestière de la région, Club 4-H.

« C’est une initiative qui me tient à cœur. L’objectif est de sensibiliser les habitants de Sainte-Rose et leur donner l’occasion de participer, eux-mêmes, au reboisement de leur compté. J’encourage les petits, comme les grands, à venir participer à cette activité à la fois ludique, agréable, mais surtout importante », explique le député.

Cette distribution se tiendra le samedi 18 mai 2019, entre 10h et 13h, sur le stationnement du bureau du député, soit au 132 boulevard Sainte-Rose. La distribution est limitée à un arbre par personne.

Les arbres remis seront des semis, c'est-à-dire des jeunes pousses entre 25 et 40 cm de hauteur pour les conifères (arbres avec des aiguilles) et entre 60 et 90 cm pour les feuillus. Les plants seront à racines nues, entreposés dans de grands sacs. Une fiche descriptive de l’arbre, comprenant aussi les instructions de plantation, accompagnera chaque plant.