Pénurie de main-d’œuvre : 660 postes à combler en tourisme à Laval

À l’aube de la période estivale qui fait bondir le nombre d’emplois partout au Québec, l’industrie touristique lance la campagne de recrutement Mon emploi en tourisme, afin de pourvoir les 20 000 postes vacants dans le domaine du tourisme cet été.

Laval est directement touchée par la pénurie de main-d’œuvre alors qu’elle recherche activement au moins 660 personnes pour faire vivre l’expérience aux touristes qui viennent visiter la région.

Avec plus de 14 600 emplois en tourisme dans la région, c’est une augmentation de plus de 1 100 emplois qui se créent pendant la saison estivale. Comme partout au Québec, les besoins les plus criants sont pour les métiers suivants :

Secteurs de la restauration et de l’hébergement :

Aide-Cuisinier

Cuisinier

Préposé à l’entretien ménager

Secteur des loisirs et divertissements :

Préposé à l’entretien de site/sentiers/des bâtiments

Préposé à l’accueil/billetterie/services à la clientèle

Sauveteur/moniteur/animateur

Alors que le tourisme représente 2,5 % du PIB du Québec, les entreprises d’ici veulent séduire les étudiants et les retraités qui ont le désir de faire la différence pour la région. D’ailleurs, les jeunes adultes entre 15 et 24 ans ainsi que les 45 ans et plus représentent 69 % de la main-d’œuvre totale en tourisme.